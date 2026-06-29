Quién es Bart, el perro rescatista argentino que encontró con vida a dos chicos entre los escombros

En medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron el miércoles último a Venezuela, un integrante de la misión humanitaria argentina se destacó en las tareas de rescate.

Se trata de Bart, un perro especializado en búsqueda y rescate que logró localizar con vida a dos menores de edad que habían quedado atrapados bajo un edificio colapsado.

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El operativo en el que intervino el can se realizó este domingo por la tarde, cuando el contingente argentino se dirigía hacia un sector de trabajo y recibió un pedido de urgencia de personal de Protección Civil de Venezuela.

Los rescatistas del país caribeño habían detectado indicios de que podía haber personas con vida entre los escombros en un lugar determinado.

Bart entró por un túnel abierto en la estructura derrumbada y marcó una señal positiva, lo que permitió a los equipos concentrar la excavación en ese sitio, tras lo cual los rescatistas lograron encontrar a dos menores de edad que permanecían atrapados.

Por su parte, el Ministerio de Defensa detalló que el perro integra el equipo de búsqueda del primer contingente de militares especializados que Argentina envió a Venezuela con el fin de colaborar con asistencia humanitaria.

Tras finalizar el salvamento, el can fue reconocido por las autoridades venezolanas presentes en el lugar.

Destacaron la labor del perro y agradecieron el trabajo efectuado por toda la misión argentina.