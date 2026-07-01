La misión humanitaria argentina en Venezuela suma a los perros Jack y Derek, y una planta potabilizadora de agua

Luego de los devastadores terremotos que asolaron a Venezuela, el Ministerio de Defensa argentino lleva adelante la segunda operación de ayuda humanitaria con personal militar especializado de las Fuerzas Armadas, el cual trabaja en el rescate de sobrevivientes en una zona de La Guaira.

En esta etapa se busca reforzar las condiciones de habitabilidad, sanidad, aseo y alimentación para el personal que está en Venezuela, ya que el primer despliegue priorizó la rapidez para llegar a la zona afectada para elevar la curva de posibilidad de encontrar personas con vida, por lo que partió con una capacidad de abastecimiento reducida.

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Por medio de aviones Embraer y Hércules C-130 que partieron el martes al mediodía se transportó al personal y a una planta potabilizadora de ósmosis inversa con capacidad para producir 1.100 sachets de 500 ml de agua por hora.

El martes partió una nueva ayuda humanitaria a Venezuela (Ministerio de Defensa).

También se sumaron dos binomios perro-guía pertenecientes a la brigada certificada USAR del Ejército Argentino con la incorporación de Jack, desde el Batallón de Ingenieros de Montaña 8 (Mendoza) y Derek, en su última misión antes del retiro, desde el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (San Juan).

Otro perro en Venezuela





En ese sentido, días atrás, gracias a la intervención del perro Bart se logró localizar y rescatar con vida a dos menores de edad que permanecían atrapados.

Jack participó en varias misiones de rescate (Ministerio de Defensa).

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, para una mayor capacidad de autonomía del contingente, se trasladó a la zona los siguientes elementos:

Grupo electrógeno mediano con operadores

mediano con operadores Carpa alojamiento con catres de campaña para 40 personas

de campaña para 40 personas Duchas de campaña para aseo en el terreno

para aseo en el terreno Equipos de comunicaciones militares con operadores

militares con operadores Cocina móvil con cocineros, víveres y stock de raciones de consumo inmediato

con cocineros, víveres y stock de raciones de consumo inmediato Puesto sanitario móvil con personal de sanidad para su operación.

Esta es la máquina potabilizador que viajó a Venezuela (Ministerio de Defensa).

El martes, el vocero presidencial Adrián Ravier informó que Cancillería puso a disposición la siguiente línea telefónica en Venezuela: +58 4142387145.