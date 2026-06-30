La Guaira, un "cementerio" de escombros tras los devastadores terremotos en Venezuela

La magnitud de los daños provocados por los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio quedó reflejada en una cifra impactante: alrededor de 1,2 millones de toneladas de escombros permanecen acumuladas en el estado de La Guaira, el territorio que sufrió las peores consecuencias de la tragedia.

La estimación fue difundida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que advirtió que la limpieza y remoción de los restos de construcciones destruidas constituye una etapa clave para iniciar la recuperación de la región.

Según el organismo internacional, despejar calles y accesos permitirá restablecer la circulación, impulsar nuevamente la actividad económica y facilitar el retorno de los habitantes a los sectores afectados.

Para elaborar el relevamiento, recoge la agencia NA, el PNUD utilizó RAPIDA, una herramienta tecnológica que integra imágenes satelitales, inteligencia artificial y análisis de ingeniería civil con el objetivo de cuantificar el impacto de los desastres naturales sobre la infraestructura.

La Guaira, un "cementerio" de escombros

Los datos preliminares revelan que unas 915.000 toneladas corresponden a edificaciones que resultaron dañadas o se derrumbaron por completo. A esa cifra se suman otras 332.000 toneladas vinculadas a la destrucción de mobiliario, bienes personales y elementos del equipamiento urbano.

Las personas buscan familiares entre los escombros (AP).

El estudio también identificó las zonas donde la situación es más crítica. Catia La Mar, Caraballeda y Urimare aparecen como los puntos prioritarios para las tareas de asistencia y limpieza debido a la gran concentración de escombros y al nivel de destrucción registrado.

Mientras, la emergencia humanitaria continúa y, en distintos sectores de La Guaira, familiares de personas desaparecidas permanecen junto a las estructuras colapsadas con la esperanza de recuperar los cuerpos de sus seres queridos, a la vez que reclaman una mayor celeridad en los operativos de búsqueda.

Los números de la tragedia

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, actualizó el balance oficial y confirmó que la catástrofe dejó 1.719 víctimas fatales y 5.034 heridos. Además, informó que 15.866 familias resultaron afectadas y que 855 edificios sufrieron daños severos o quedaron completamente destruidos.

Los rescatistas ayudan a una mujer herida en un edificio derrumbado (AFP).

Las labores de emergencia movilizan actualmente a 3.319 rescatistas provenientes de distintos países, junto con 140 perros especializados en búsqueda y rescate y una importante cantidad de vehículos destinados a las tareas en las zonas siniestradas.

Desde el PNUD remarcaron que los números difundidos hasta el momento son preliminares y podrían variar cuando concluyan las inspecciones técnicas en el terreno. Paralelamente, las autoridades analizan la puesta en marcha de programas destinados al reciclaje de materiales recuperados y a la generación de empleos temporales para colaborar con la reconstrucción de las comunidades golpeadas.