Terremotos en Venezuela: la ONU anunció que enviará 10.000 bolsas mortuorias mientras continúan las tareas de rescate

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció este lunes el envío de 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela como parte de la respuesta humanitaria desplegada tras los terremotos que devastaron amplias zonas del país.

En ese sentido, el coordinador de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, explicó que la adquisición del material fue acordada con las autoridades venezolanas y forma parte del operativo de asistencia internacional.

No obstante, el funcionario aclaró que el organismo espera que la cifra final de víctimas sea inferior a las 10.000 bolsas enviadas y evitó realizar estimaciones que superen el balance oficial.

El organismo internacional coordina la asistencia humanitaria junto al Gobierno venezolano (Imagen AFP).

De acuerdo con el último informe, los terremotos dejaron al menos 1.719 muertos, más de 5.000 heridos y alrededor de 50.000 personas desaparecidas. Además, indicaron que unas 2.500 estructuras sufrieron daños de distinta magnitud, muchas de ellas con colapso total, agravando la crisis humanitaria que atraviesa el país.

Ante esto, la respuesta internacional se intensificó en las últimas horas con la participación de 27 países que desplegaron más de 40 equipos especializados de búsqueda y rescate. En total, trabajan en las zonas afectadas más de 2.000 rescatistas y cerca de 160 perros entrenados para localizar personas atrapadas bajo los edificios derrumbados.

Los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a varias personas durante las últimas horas, aunque las posibilidades de encontrar nuevos sobrevivientes disminuyen con el paso del tiempo. Aun así, las operaciones continúan de manera ininterrumpida con el apoyo de organismos internacionales y decenas de países que colaboran con recursos humanos y materiales.

La ONU advirtió que la emergencia humanitaria continúa en evolución y que las necesidades de asistencia podrían incrementarse en los próximos días a medida que avance la evaluación de los daños.

El organismo mantiene la coordinación con las autoridades venezolanas para garantizar la distribución de ayuda, la atención de los heridos y el apoyo a las miles de familias que perdieron sus hogares.

Mientras las tareas de rescate avanzan contrarreloj, la comunidad internacional sigue movilizada para asistir a Venezuela en una de las peores tragedias naturales de su historia reciente. El desafío inmediato pasa por encontrar sobrevivientes, atender a los damnificados y contener una crisis humanitaria que continúa agravándose con el correr de las horas.