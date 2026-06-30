Casi 2.000 muertos, más de 10 mil heridos y al menos 50 mil desaparecidos por los terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este martes que la cifra de fallecidos ascendió a 1.943 tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron al país el pasado 24 de junio.

El nuevo reporte oficial registra un marcado incremento respecto del balance anterior, sumando además un total de 10.571 heridos y miles de personas damnificadas que reciben asistencia médica. Además, se reportaron más de 50.000 desaparecidos.

El reloj avanza en La Guaira y Caracas con miles de desaparecidos

La emergencia humanitaria se agudiza en las zonas afectadas, especialmente en La Guaira y la capital, Caracas.

Según estimaciones de la ONG Comité Internacional de Rescate (IRC), casi 50.000 personas continúan desaparecidas bajo las estructuras colapsadas, mientras que los servicios básicos como el suministro de agua potable y electricidad permanecen completamente interrumpidos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comunicó que un contingente internacional de más de 3.300 rescatistas provenientes de 27 países -coordinados por la ONU- ya trabaja en el terreno.

Las brigadas enfrentan tareas de excavación de alta complejidad debido al colapso de múltiples pisos y al riesgo inminente de nuevos derrumbes.

Proyectan un plan de asistencia humanitaria a largo plazo

Ante la magnitud de la tragedia, los centros de salud se encuentran desbordados y los refugios operan a su máxima capacidad.

Equipos especializados como el Grupo USAR de Bomberos de Chile advirtieron que se ingresó en la etapa de los denominados "rescates milagrosos", donde las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente por la deshidratación.

"Nos quedan los rescates más difíciles y más riesgosos. La lucha ya no es solo contra el reloj", señalaron los brigadistas en el terreno.

Como respuesta a la devastación material y emocional, la Cruz Roja Venezolana anunció un plan de atención integral.

Su presidente, Luis Farías, detalló que la institución proyecta asistir a más de 300.000 personas afectadas durante los próximos dos años para asegurar el acompañamiento a quienes perdieron la totalidad de sus bienes y familiares.