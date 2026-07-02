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Jueves, 2 de julio de 2026

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CLIMA

Urgente: hay alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y otras 17 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que se espera un marcado descenso de las temperaturas en varias zonas del país. Más detalles, en la siguiente nota.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 2 de julio una alerta amarilla por frío extremo que afectará a 18 provincias. En las últimas horas, se confirmó el avance de una masa de aire polar  proveniente de la Antártida.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta amarilla en la ciudad y provincia de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Salta.

Hay alerta amarilla por frío extremo en varias provincias (Imagen captura).
Hay alerta amarilla por frío extremo en varias provincias (Imagen captura).

En esa línea, el SMN prevé que las temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

La ola polar llega tras el desplazamiento de un sistema frontal de origen polar antártico que ya afectó a distintas regiones del país con lluvias, nevadas, fuertes vientos y un marcado descenso térmico.

En ese sentido, advirtieron que el aire frío avanzará progresivamente desde la Patagonia hacia el centro del país hasta instalarse sobre el AMBA, donde dejará las condiciones más gélidas de lo que va de 2026.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves arrancará con cielo despejado y con heladas en algunas zonas. Durante la jornada se espera un ambiente muy frío a fresco y se mantendrá el cielo claro en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 1 grados y la máxima alcanzará los 10°C.

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