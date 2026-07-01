Presentaron los primeros contenedores que serán instalados en Solano

Este martes la intendenta interina, Eva Mieri, supervisó la instalación de los primeros 12 contenedores en San Francisco Solano, de un total de 70 para la localidad, en el marco de la ampliación del sistema de contenerización en todo el distrito que incluyó además, la presentación de un nuevo camión recolector de carga lateral con el objetivo de fortalecer el sistema de recolección de residuos, ordenar la disposición domiciliaria y mejorar las condiciones de higiene urbana.

"Sumamos elementos y vehículos para fortalecer la recolección de residuos domiciliarios en Solano. De esta manera alcanzamos los 650 contenedores en toda la ciudad y estamos cada vez más cerca de cumplir con el compromiso de lograr la contenerización en todo Quilmes. Desde el Municipio y con la impronta de trabajo de Mayra Mendoza, seguimos escuchando e invirtiendo para que nuestros barrios estén más limpios y ordenados", sostuvo Eva, que recordó que los contenedores son exclusivamente para residuos domiciliarios y que la recolección se realiza de lunes a sábados.

Por su parte, Gaudio remarcó la importancia del compromiso de la comunidad para sostener el buen funcionamiento del sistema: "Necesitamos que los contenedores sean bien utilizados. Es fundamental que allí se depositen únicamente residuos domiciliarios, y no ramas, escombros, residuos voluminosos ni materiales que puedan dañarlos y así dificultar la recolección".

La actividad que se desarrolló sobre la calle 893 entre 843 y 844 dio inicio a la instalación progresiva en la zona comprendida entre las calles 842, 846, 889 y avenida Donato Álvarez. Esta intervención se enmarca en el Plan Bianual 2025-2027, que prevé la contenerización total del distrito. En esta oportunidad se terminarán de instalar un total de 70 nuevos contenedores en San Francisco Solano durante los próximos días y, en el segundo semestre del año, 50 contenedores en Ezpeleta, completando la meta prevista de 700 contenedores para 2026.

La ampliación del sistema de contenerización forma parte de la política pública que impulsa el Municipio de Quilmes para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, mejorar la limpieza de los barrios y promover un uso más eficiente del espacio público. La incorporación de nuevos contenedores y de equipamiento específico para su recolección permite optimizar el servicio, reducir la formación de microbasurales, favorecer una correcta disposición de los residuos domiciliarios y fortalecer la capacidad operativa municipal para brindar una respuesta más eficiente a vecinos y vecinas. En tanto, el nuevo camión recolector de carga lateral fue adquirido mediante una operación de leasing con el Banco de la Provincia de Buenos Aires.