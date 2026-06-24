"Escuché 'matalo, matalo" y después los balazos": dramático relato de un vecino que vio cómo motochorros asesinaron a un chico

Un estremecedor testimonio se sumó a la investigación por el crimen de Lautaro Servín, el adolescente de 17 años asesinado durante un intento de robo en la localidad bonaerense de San Francisco Solano.

Un vecino aseguró haber presenciado parte del ataque y reveló una frase que dijeron los delincuentes y que hiela la sangre: "Matalo, matalo".

Según declaró ante la policía, el hombre escuchó una frenada, se asomó para ver qué pasaba y vio a dos delincuentes que intentaban cometer un robo contra el joven y su padre.

"Escuché que uno gritó ‘matalo, matalo' y después varias detonaciones de arma de fuego", relató el testigo Federico Rodrigo Vallejos, en una secuencia que coincide con otros testimonios recolectados por los investigadores.

El hecho ocurrió cuando Lautaro caminaba junto a su papá rumbo a la escuela y fueron sorprendidos por dos motochorros quienes, tras un primer intento de asalto, efectuaron varios disparos.

De acuerdo con la reconstrucción, el adolescente cayó al suelo. Sin embargo, al advertir que seguía con vida, los atacantes volvieron a disparar antes de escapar.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Oñativia por un vecino, luego de que comenzara a convulsionar. En un primer momento, no se habían detectado heridas, pero ya en el centro de salud los médicos confirmaron que tenía un disparo en la espalda. Murió poco después como consecuencia de un paro cardíaco.

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de Almirante Brown, busca identificar a los autores del crimen. Mientras tanto, la policía analiza cámaras de seguridad de la zona y trabaja para dar con los responsables, que permanecen prófugos.

Los vecinos están conmocionados por el crimen de Lautaro.

" Lo conocía desde chiquito "



En medio de la conmoción, otro vecino expresó su dolor por el brutal hecho: "Esta criatura... cómo viene a perder la vida así. Me duele como si fuera mi nieto, lo conocía desde chiquito".

El hombre, que vive enfrente del lugar donde ocurrió el crimen, se mostró sumamente movilizado por lo que sucedió: "Los conozco a sus padres desde siempre, son excelentes, muy trabajadores".

En ese sentido, relató que cuando el papá de Lautaro fue sorprendido por los motochorros, se cayó: "Cuando pasa eso, el hijo lo quiere agarrar y le pegaron dos tiros. Él se tiró para salvar al padre".

"Los vecinos les prestaron la camioneta para llevarlo al hospital. No se veía nada de sangre", agregó en diálogo con TN, y reclamó más presencia policial: "Sería justo que manden un patrullero cuando los chicos entran al colegio. Acá están desprotegidos".