Cayó un hombre que era buscado por abuso sexual agravado: llevaba años prófugo

La Policía Federal Argentina detuvo en Berazategui a un hombre de 56 años que permanecía prófugo de la Justicia y sobre quien pesaba un pedido de captura por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Avellaneda, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías N° 2 de Quilmes.

La investigación incluyó tareas de inteligencia, entrecruzamiento de datos biométricos y distintas diligencias de campo que permitieron establecer el paradero del imputado, quien llevaba varios años evadiendo a la Justicia.

Una vez identificado el domicilio donde se ocultaba, los efectivos montaron un operativo de vigilancia y lograron concretar la detención cuando el hombre salía de la vivienda.

Tras su captura, el acusado quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, que continuarán con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa por abuso sexual con acceso carnal agravado.