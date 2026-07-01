Misa por el 25º aniversario del fallecimiento de Jorge Novak

La Diócesis de Quilmes conmemorará el 25° aniversario del fallecimiento de su primer obispo, Jorge Novak, con una misa que se celebrará el próximo miércoles 8 de julio a las 19, en la víspera de un nuevo aniversario de su muerte.



La convocatoria fue realizada por el obispo de Quilmes, Carlos Tissera, y el obispo auxiliar, Eduardo Redondo, quienes invitaron a toda la comunidad a participar de la celebración religiosa y difundieron un mensaje titulado "Jorge Novak, sembrador del espíritu sinodal", en el que destacan el profundo legado pastoral del recordado prelado y su permanente influencia en la vida de la Iglesia diocesana.

En el documento, los obispos remarcan que la realización del Tercer Sínodo Diocesano representa "el mejor homenaje" que puede rendirse a Jorge Novak, al considerar que se trata de uno de los proyectos más importantes impulsados por el propio obispo para conmemorar los 25 años de la creación de la Diócesis de Quilmes.

Sin embargo, recordaron que la enfermedad que atravesó Novak y su posterior fallecimiento impidieron concretar aquella iniciativa, que hoy cobra un nuevo significado en el camino pastoral que transita la diócesis.

La celebración del 8 de julio será un momento de oración y memoria para agradecer la vida y el compromiso de quien fue el primer obispo de Quilmes, reconocido por su cercanía con los sectores más vulnerables, la defensa de los derechos humanos y su impulso a una Iglesia comprometida con la participación y el trabajo comunitario.