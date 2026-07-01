Frío intenso en Quilmes: el SMN emitió una alerta y pidió tomar precauciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo que alcanza a Quilmes y gran parte de la provincia de Buenos Aires durante este miércoles 1 y jueves 2 de julio.

La advertencia también rige para otras provincias del país y señala que las bajas temperaturas pueden representar un riesgo para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.

Según informó el organismo, este nivel de alerta implica un efecto entre leve y moderado sobre la salud, aunque puede resultar peligroso para niños y niñas, personas mayores de 65 años, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar la exposición prolongada al frío, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche. En caso de tener que salir, aconsejó utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.

También se recomienda mantenerse en movimiento para generar calor, calefaccionar los ambientes de manera segura y evitar los cambios bruscos de temperatura que puedan afectar al organismo.

Entre las medidas preventivas difundidas por el organismo figuran mantener una buena hidratación, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, no fumar en ambientes cerrados y respetar los tratamientos médicos indicados en caso de padecer enfermedades preexistentes.

Asimismo, las autoridades sanitarias aconsejan no automedicarse ante síntomas relacionados con el frío y acudir al centro de salud más cercano si se presentan complicaciones.

La alerta amarilla por temperaturas extremas abarca, además de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.