A 32 años del atentado a la AMIA: Eva Mieri participó del Encuentro Federal por la Memoria

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participó este miércoles junto a más de 50 intendentes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán, del Encuentro Federal por la Memoria, realizado en la sede de AMIA, a pocos días de cumplirse el 32º aniversario del atentado terrorista perpetrado contra la institución.

"Junto a intendentas, intendentes, dirigentes y referentes sociales de todo el país, participamos del Encuentro Federal por la Memoria, en la sede de la AMIA, a 32 años del atentado terrorista que dejó 85 víctimas fatales y una herida abierta en la historia de nuestro país. Recordar también es exigir justicia. Por eso acompañamos esta declaración conjunta, que reafirma el compromiso de seguir luchando contra la impunidad, el antisemitismo, la xenofobia y toda forma de odio o discriminación. La memoria tiene que ser una tarea colectiva, una responsabilidad del Estado y una herramienta para educar en el respeto, la convivencia democrática y los derechos humanos", señaló Eva.

La jornada, a la que asistieron los presidentes de las comunidades judías de todo el país, comenzó con un emotivo homenaje a las 85 víctimas fatales del atentado del 18 de julio de 1994, que incluyó un minuto de silencio, el encendido de 85 velas en su memoria y una plegaria a cargo del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra.

Al dar la bienvenida a las autoridades presentes, el director ejecutivo de AMIA, Daniel Pomerantz, expresó: "Cada uno de ustedes trae hoy la voz de su comunidad. Juntos, representan la Argentina que no olvida." Y agregó: "Con espíritu federal, este encuentro nos permitirá reforzar el compromiso de mantener vivo el reclamo de justicia y recordar que quienes atentaron este lugar, no sólo intentaron aniquilar a la institución madre de la comunidad judía argentina, sino que cometieron un crimen contra toda la sociedad".

Como parte central del Encuentro Federal, los intendentes firmaron una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con el reclamo de justicia por el atentado a la AMIA, la preservación de la memoria de las 85 víctimas fatales, y la promoción de iniciativas orientadas a fortalecer la convivencia democrática, los derechos humanos y la educación en valores. El documento también impulsa acciones para prevenir y erradicar el antisemitismo, la xenofobia y toda forma de discriminación, y destaca la importancia de una Justicia independiente y eficaz como condición indispensable para la consolidación de una sociedad más justa.

En representación de AMIA, su presidente, Osvaldo Armoza, agradeció la presencia de los intendentes y de los presidentes de las comunidades judías de todo el país, y destacó la importancia de federalizar el reclamo de justicia. "Esta jornada demuestra que, más allá de las distancias y las diferencias políticas, hay valores que nos unen. Nos convoca una causa común: mantener viva la memoria y seguir pidiendo, con firmeza, que termine la impunidad que persiste desde hace 32 años en la causa que investiga el ataque terrorista contra la AMIA", sostuvo.

Durante el acto, los jefes comunales recibieron además un presente institucional de AMIA, una serigrafía original del artista Martín Ron, autor de la obra "El muro de la memoria", emplazada en una de las paredes exteriores del edificio de Pasteur 633. El Encuentro Federal por la Memoria forma parte de las actividades organizadas por AMIA en el marco del Mes de la Memoria, la iniciativa que reúne acciones institucionales y comunitarias destinadas a mantener vigente el recuerdo de las víctimas y la exigencia de justicia.