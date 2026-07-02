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Jueves, 2 de julio de 2026

ANSES Quilmes: cuándo comienza el pago de prestaciones de julio 2026

El cronograma ya tiene fechas definidas para jubilados, pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones.

Redacción FMQ
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La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en julio de 2026 e incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el séptimo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • DNI terminados en 2: 13 de julio
  • DNI terminados en 3: 14 de julio
  • DNI terminados en 4: 15 de julio
  • DNI terminados en 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6: 17 de julio
  • DNI terminados en 7: 20 de julio
  • DNI terminados en 8: 21 de julio
  • DNI terminados en 9: 22 de julio


Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio


Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • DNI terminados en 2: 13 de julio
  • DNI terminados en 3: 14 de julio
  • DNI terminados en 4: 15 de julio
  • DNI terminados en 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6: 17 de julio
  • DNI terminados en 7: 20 de julio
  • DNI terminados en 8: 21 de julio
  • DNI terminados en 9: 22 de julio


Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 13 de julio
  • DNI terminados en 1: 14 de julio
  • DNI terminados en 2: 15 de julio
  • DNI terminados en 3: 16 de julio
  • DNI terminados en 4: 17 de julio
  • DNI terminados en 5: 20 de julio
  • DNI terminados en 6: 21 de julio
  • DNI terminados en 7: 22 de julio
  • DNI terminados en 8: 23 de julio
  • DNI terminados en 9: 24 de julio

  • Asignación por Prenatal
  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio


Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio


Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio
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