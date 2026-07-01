Es oficial: ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados y este es el calendario final, día por día

Con el inicio de julio 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas de cobro para jubilados y pensionados. Este mes, además, los haberes se incrementan un 2,15% y algunos beneficiarios recibirán el bono extraordinario.

La cifra de ajuste surge de la variación del índice de inflación de mayo publicada por el INDEC. Además de alcanzar a los adultos mayores, la cifra abarca también a otras prestaciones que paga el organismo previsional, como la AUH y las Asignaciones Familiares (SUAF).

El calendario de pagos iniciará el miércoles 8 de julio con los jubilados y pensionados, cuyos DNI finalizan en 0 y 1. El esquema de cobros, sin embargo, tendrá algunos cambios debido al feriado nacional y al día no laborable previstos durante este mes.

Calendario de cobro para jubilados y pensionados de ANSES en julio 2026

El cronograma de pagos de este mes tendrá modificaciones. El jueves 9 se conmemora el Día de la Independencia y el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, por lo que se conformará un fin de semana largo de cuatro días.

Como consecuencia, algunas fechas de cobro se atrasan respecto al calendario habitual. Por eso, es importante revisar el día asignado según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8.

DNI terminados en 2: lunes 13.

DNI terminados en 3: martes 14.

DNI terminados en 4: miércoles 15.

DNI terminados en 5: jueves 16.

DNI terminados en 6: viernes 17.

DNI terminados en 7: lunes 20.

DNI terminados en 8: martes 21.

DNI terminados en 9: miércoles 22.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27.

DNI terminados en 6 y 7: martes 28.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29.

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en julio de 2026?

Los haberes de julio se actualizaron con un aumento del 2,15%. El monto final que recibe cada jubilado depende de la prestación que perciba y de si le corresponde o no el bono extraordinario.

Así quedan los valores para este mes:

Jubilados que cobran la mínima : percibirán un haber de $411.989,33. Además, recibirán el bono de $70.000, por lo que el total a cobrar será de $481.989,33 .

: percibirán un haber de $411.989,33. Además, recibirán el bono de $70.000, por lo que el total a cobrar será de . Jubilados con haberes superiores a la mínima : quienes cobren más de $411.989,33 y menos de $481.989,33 recibirán un bono variable para completar ese último monto. Por ejemplo, si un jubilado cobra $440.000, el refuerzo será de $41.989,33.

: quienes cobren más de $411.989,33 y menos de $481.989,33 recibirán un para completar ese último monto. Por ejemplo, si un jubilado cobra $440.000, el refuerzo será de $41.989,33. Jubilados que superan los $481.989,33: no acceden al bono extraordinario. En estos casos, solo se abonará el haber mensual con el incremento del 2,15%.

Por su parte, el haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó establecido en $2.772.298,06 para julio.

La ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados en julio 2026.

Montos de las pensiones en julio 2026

Las pensiones que paga la ANSES también recibieron el aumento del 2,15%. En los casos en los que corresponde, además, se suma el bono extraordinario de $70.000.

Así quedan los montos para este mes:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el haber es de $329.591,46. Con el bono, el total a cobrar asciende a $399.591,46.

: el haber es de $329.591,46. Con el bono, el total a cobrar asciende a $399.591,46. Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez : el monto pasa a $288.392,53. Con el refuerzo extraordinario, el total llega a $358.392,53.

: el monto pasa a $288.392,53. Con el refuerzo extraordinario, el total llega a $358.392,53. Pensión para Madres de siete hijos: recibe el mismo monto que una jubilación mínima, por lo que el haber es de $411.989,33. Con el bono de $70.000, el total a cobrar será de $481.989,33.

Quienes tengan dudas sobre el calendario de pagos o el monto que les corresponde cobrar pueden consultar toda la información en el sitio oficial de ANSES. Además, desde Mi ANSES, cada beneficiario puede verificar la fecha de cobro y el importe que recibirá durante julio 2026.