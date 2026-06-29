Confirmado: este es el próximo fin de semana largo por el feriado del 9 de julio

La llegada del próximo mes renueva la expectativa de los trabajadores argentinos en la búsqueda de un nuevo fin de semana largo. El eje se centra en el próximo Día de la Independencia, que se conmemora el jueves 9 de julio y reviste el carácter de feriado nacional inamovible en el calendario oficial.

Para este año, el Gobierno Nacional oficializó la incorporación de un día no laborable con fines turísticos para el viernes 10 de julio. Esta decisión administrativa busca fomentar el consumo interno y estructurar un período de descanso extendido ideal para escapadas recreativas.

Así queda conformado el fin de semana largo de cuatro días

El cronograma de descanso quedó configurado por un bloque continuo de cuatro jornadas consecutivas para un sector de la población.

Así las cosas, el esquema formal se iniciará el jueves 9 de julio con el feriado patrio y se acoplará al viernes 10, completándose el esquema con el sábado 11 y el domingo 12.

Es importante señalar que la jornada del viernes posee una distinción jurídica particular frente a un feriado nacional.



Al haber sido catalogado como día no laborable, la suspensión de las actividades habituales queda sujeta de forma exclusiva a la decisión de cada empleador en el ámbito del sector privado.

Liquidación salarial: las diferencias entre el jueves y el viernes

La legislación laboral vigente en la Ley de Contrato de Trabajo determina pautas muy claras para la remuneración de estas jornadas.



Para el feriado inamovible del jueves 9 de julio rige la normativa del descanso dominical, por lo que todo empleado que preste servicios deberá percibir el doble de su salario habitual.

Por el contrario, durante el día no laborable del viernes 10 de julio la dinámica económica es diferente. En caso de que las empresas decidan abrir sus puertas y convocar al personal, los operarios percibirán su remuneración simple, sin ningún tipo de recargo o pago adicional sobre la jornada convencional.