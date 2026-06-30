Aumento y bono para las Pensiones no Contributivas: ¿Cuánto cobran en julio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, desde julio, las jubilaciones, pensiones y asignaciones del sistema recibirán un nuevo incremento en sus haberes, en línea con la fórmula de movilidad vigente.

En ese contexto, los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, las PNC para madres de siete hijos y los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) verán sus ingresos actualizados con nuevos montos. A su vez, estos incrementos estarán acompañados nuevamente por el refuerzo del bono extraordinario de $70.000.

Cómo quedan los montos actualizados para las PNC en julio

En julio, las jubilaciones y pensiones se actualizarán con un nuevo aumento calculado según la fórmula de movilidad vigente. Aunque ANSES aún debe oficializar los valores, el incremento estimado del 2,1% permite anticipar cómo quedarán los haberes.

Con esta actualización, las Pensiones no Contributivas se ubicarían en los siguientes niveles:

PNC por invalidez y vejez:

Haber básico: $288.250

Bono extraordinario: $70.000

Monto total: $358.250





PNC por madre de 7 hijos:

Haber básico: $411.786

Bono extraordinario: $70.000

Monto total: $481.786





PUAM:

Haber básico: $329.429

Bono extraordinario: $70.000

Monto total: $399.429





Se estima que el aumento de julio ronde el 2,1%, aunque todavía debe ser oficializado por la ANSES. Una vez que el organismo confirme la cifra, los jubilados y pensionados podrán consultar el monto exacto de sus haberes a través de Mi ANSES.

Cómo quedan las jubilaciones en julio con el aumento

En el caso de las jubilaciones mínimas, el incremento también se verá acompañado por el bono de $70.000, destinado a quienes perciben los haberes más bajos del sistema.

Haber básico: $411.786

Bono extraordinario: $70.000

Monto total: $481.786





Por otro lado, las jubilaciones máximas únicamente recibirán el aumento por movilidad, ya que no están alcanzadas por el bono extraordinario. Con la actualización estimada, el haber máximo se ubicaría en $2.770.940.

Cómo consultar montos de haberes y fechas de cobro online

Los jubilados y pensionados pueden acceder al detalle de sus haberes y descargar sus recibos de forma online a través de la plataforma Mi ANSES, disponible tanto en su versión web como en la aplicación oficial.

Para realizar la consulta, es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder a la sección "Mi ANSES". Luego, iniciar sesión con los datos personales y seleccionar la opción "Jubilaciones y pensiones". Allí se podrá elegir el período correspondiente y visualizar el recibo, que también puede descargarse o imprimirse.