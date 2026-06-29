Los jubilados cobran con aumento tras el pago del aguinaldo: ¿Cuánto deposita ANSES?

Los jubilados ya tienen confirmado el aumento que recibirán durante julio de 2026. Luego del pago del medio aguinaldo correspondiente a junio, el organismo aplicará una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo informada por el INDEC.

Además de este ajuste, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos del próximo mes, que volverá a organizarse según la terminación del DNI, del 0 al 9.

Finalmente, los beneficiarios deberán saber que el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos. En esta nota, todos los detalles al respecto.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en julio

Con el incremento del 2,1%, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.787,67. A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes lo perciban en su totalidad cobrarán $481.787,67.

Calendario ANSES julio 2026.

Los principales haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $411.787,67 .

. Jubilación mínima con bono: $481.787,67 .

. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.430,13 , o $399.430,13 con bono.

, o con bono. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $288.251,36 , que ascienden a $358.251,36 con el adicional.

, que ascienden a con el adicional. Las pensiones para madres de siete hijos también alcanzarán $481.787,67 , ya que cobran el bono completo.

, ya que cobran el bono completo. El haber máximo jubilatorio será de $2.770.941.





Cuándo cobran los jubilados en julio

Como ocurre habitualmente, primero cobrarán quienes perciben hasta un haber mínimo. El cronograma establecido por ANSES es el siguiente:

DNI terminados en 0 : 8 de julio.

: 8 de julio. DNI terminados en 1 : 13 de julio.

: 13 de julio. DNI terminados en 2 : 14 de julio.

: 14 de julio. DNI terminados en 3 : 15 de julio.

: 15 de julio. DNI terminados en 4 : 16 de julio.

: 16 de julio. DNI terminados en 5 : 17 de julio.

: 17 de julio. DNI terminados en 6 : 18 de julio.

: 18 de julio. DNI terminados en 7 : 19 de julio.

: 19 de julio. DNI terminados en 8 : 22 de julio.

: 22 de julio. DNI terminados en 9: 23 de julio.





Una vez finalizados esos pagos, comenzará el calendario para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima, cuyos depósitos se realizarán entre el 24 y el 30 de julio, también según la terminación del DNI.



