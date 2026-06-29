El Gobierno de Javier Milei confirmó el calendario de pagos de julio y detalló qué jubilados cobran primero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos correspondiente a julio para jubilados y pensionados. Tal como ocurre todos los meses, el cronograma comenzará con quienes perciben la jubilación mínima y, una vez finalizada esa etapa, será el turno de los beneficiarios con haberes superiores.

Además del calendario, los haberes del próximo mes llegarán con un incremento del 2,1%, correspondiente a la actualización por movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. También continuará el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los jubilados que cumplan con las condiciones establecidas por el Gobierno.

Las fechas de cobro para jubilados en julio

Los primeros en cobrar serán los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio: feriado por el Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

DNI finalizados en 1: lunes 13 de julio.

DNI finalizados en 2: martes 14 de julio.

DNI finalizados en 3: miércoles 15 de julio.

DNI finalizados en 4: jueves 16 de julio.

DNI finalizados en 5: viernes 17 de julio.

DNI finalizados en 6: lunes 20 de julio.

DNI finalizados en 7: martes 21 de julio.

DNI finalizados en 8: miércoles 22 de julio.

DNI finalizados en 9: jueves 23 de julio.

Una vez finalizados esos pagos, comenzará el cronograma para quienes cobran jubilaciones superiores al haber mínimo:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 24 de julio.

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 27 de julio.

DNI finalizados en 4 y 5: martes 28 de julio.

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 29 de julio.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 30 de julio.

Con la actualización de julio, la jubilación mínima pasará a ser de $411.787,67. Quienes además accedan al bono extraordinario de $70.000 percibirán un ingreso total de $481.787,67.

Finalmente, los jubilados con haberes superiores recibirán el aumento por movilidad y, en los casos que corresponda, un bono proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno nacional.