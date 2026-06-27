Jubilados con DNI de 0 a 9 cobran aumento y bono en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió la estructura de las liquidaciones para julio de 2026. Con la aplicación del aumento derivado del índice de inflación, el organismo previsional activará el nuevo calendario de pagos.

Así, todos los jubilados y pensionados con documentos terminados del 0 al 9 percibirán sus haberes reajustados junto con el bono extraordinario.

A partir del próximo mes, la suba del 2,1% por movilidad eleva el piso de ingresos del sistema. De esta manera, los beneficiarios que se encuentran en la escala más baja recibirán un alivio en sus bolsillos al unificarse el salario mensual con el refuerzo.

El Gobierno ratificó el pago del extra de $70.000, el cual se liquidará en su totalidad a quienes cobran la mínima y en forma proporcional a los sectores intermedios. Con este reajuste, el tope se desplaza a los $481.787,67, marcando el límite para poder acceder al "plus".

¿Cuánto cobra cada jubilado en julio?





La distribución de los fondos se realizará de la siguiente manera, según los ingresos:

Jubilados de la mínima : quienes perciben el nuevo básico de $411.787,67 recibirán los $70.000 completos. Por lo tanto, el monto final en mano será de $481.787,67 .

Jubilados con haberes intermedios : aquellos titulares que ganen más de la mínima pero menos de $481.787,67 cobrarán un bono variable para alcanzar ese techo. Por ejemplo, quien cuente con una base de $440.000 recibirá un adicional de $41.787,67 .

Escalas superiores: los beneficiarios que superen el límite unificado de $481.787,67 percibirán su haber mensual con el incremento del 2,1%, quedando excluidos del refuerzo.

Aumento y bono de julio para jubilados de la ANSES.

Calendario completo de pagos de julio para haberes mínimos





Los depósitos se acreditarán en las fechas asignadas de forma automática según la terminación del DNI, contemplando la interrupción de la actividad bancaria: