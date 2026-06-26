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Viernes, 26 de junio de 2026

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¿Qué jubilados cobran este viernes 26 de junio? ANSES liquida más haberes para titulares que superan la mínima

La ANSES completa los pagos de la semana para los beneficiarios que superan el haber mínimo. El cronograma según la terminación del DNI y los montos con aumento.

Lucía Reppin
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra finalizando el calendario de pagos de junio para los jubilados y pensionados.

Este viernes 26 es el anteúltimo día de cobros, puesto que las liquidaciones terminarán el lunes 29. De acuerdo a cómo culmina el DNI, se debe percibir un aumento y el aguinaldo.

Mientras el incremento aplicado fue del 2,58%, el Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde al 50% del mejor salario obtenido durante el semestre.

Calendario de la ANSES: ¿Qué jubilados cobran este viernes 26 de junio?

Hoy reciben sus ingresos los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 6 y 7.

Con esta jornada, la ANSES cierra las tandas de pago de la semana para dar paso al último depósito del mes.

Los haberes se encuentran acreditados en las cuentas de la seguridad social y pueden ser retirados a través de los cajeros automáticos o utilizados directamente mediante compras con tarjeta de débito. 

Para aquellos que prefieran retirar el efectivo por ventanilla presencial en las sucursales bancarias habilitadas, se recomienda verificar si la entidad exige un turno previo para montos elevados.

Mientras el incremento aplicado fue del 2,58%, el Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde al 50% del mejor salario obtenido durante el semestre.Calendario de la ANSES: ¿Qué jubilados cobran este viernes 26 de junio?Hoy reciben sus ingresos los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 6 y 7.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Con esta jornada, la ANSES cierra las tandas de pago de la semana para dar paso al último depósito del mes. Los haberes se encuentran acreditados en las cuentas de la seguridad social y pueden ser retirados a través de los cajeros automáticos o utilizados directamente mediante compras con tarjeta de débito.&nbsp;Para aquellos que prefieran retirar el efectivo por ventanilla presencial en las sucursales bancarias habilitadas, se recomienda verificar si la entidad exige un turno previo para montos elevados.Calendario de la ANSES: ¿Qué jubilados cobran este viernes 26 de junio?
Calendario de la ANSES: ¿Qué jubilados cobran este viernes 26 de junio?

Cronograma para los jubilados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

¿Cuándo cobraron los jubilados de la mínima?

Si bien ya cerró el esquema de acreditaciones para este sector, se recuerdan las fechas de cobro:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

Quiénes quedan por cobrar y qué esperar para julio 2026

Los últimos beneficiarios en cobrar su haber serán los jubilados y pensionados que superan la mínima con documentos finalizados en 8 y 9.

Estos verán reflejado su monto total, con aumento y aguinaldo, el lunes 29 de junio. Así, cerrará el calendario correspondiente, por lo que los titulares ya podrán pensar en los pagos de julio.

El próximo mes, la suba en cuestión será del 2,15%, equivalente a la inflación de mayo. Sucede que la fórmula de movilidad actual toma ese dato de dos meses previos al momento de ajustar los valores de cobro.

Para los haberes mínimos y los que no superen un determinado tope que establecerá la ANSES, también corresponde el bono de $70.000. Sin embargo, lo que no volverá a recibirse hasta diciembre es el aguinaldo.

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