Manuel Adorni confirmó el bono de $70.000 para julio 2026: ¿Cómo quedan las jubilaciones mínimas?
La medida impacta en jubilados y pensionados de ANSES, que además recibirán el aumento de 2,15% basado en la inflación de mayo difundida por el INDEC. El detalle de los haberes.
Los jubilados que cobran la mínima a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán nuevamente en julio 2026 el bono de $70.000, que ya fue oficializado por el Gobierno. Este refuerzo se suma al próximo aumento previsto para los haberes.
La medida fue establecida mediante el Decreto 532/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El beneficio alcanza a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes cobran pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos.
De esta manera, el bono -confirmado por las autoridades del organismo junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello-, se abonará de manera completa a quienes perciban haberes mínimos. En tanto, los beneficiarios con ingresos superiores recibirán un monto variable que les permitirá alcanzar el límite fijado por el Gobierno.
A este refuerzo de $70.000, que permanece sin cambios desde hace varios meses, se le sumará el aumento de 2,15% previsto para julio. La actualización surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo informada por el INDEC.
Con bono de $70.000: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en julio
Tras la actualización de 2,15% prevista para julio, los beneficiarios del sistema previsional percibirán los siguientes montos:
- Jubilación mínima: el haber mensual se ubicará en $411.989,33. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso final llegará a $481.989,33.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasará a $329.591,46. Al sumar el refuerzo, el total a cobrar será de $399.591,46.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: el monto mensual quedará en $288.392,53. Con el adicional otorgado por el Gobierno, alcanzará $358.392,53.
- PNC para madres de siete hijos: esta prestación se actualizará hasta $411.989,33, el mismo valor de la jubilación mínima. Con el bono, el total ascenderá a $481.989,33.
- Jubilación máxima: para quienes no acceden al refuerzo extraordinario, el haber tope del sistema previsional se fijará en $2.772.298,07.
Fechas de cobro ANSES en julio 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados y titulares de PNC
La ANSES difundió el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026. Los depósitos se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la prestación que recibe cada beneficiario y la terminación de su DNI.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Los titulares de PNC serán los primeros en cobrar durante el mes:
- DNI finalizados en 0 y 1: 8 de julio.
- DNI finalizados en 2 y 3: 10 de julio.
- DNI finalizados en 4 y 5: 13 de julio.
- DNI finalizados en 6 y 7: 14 de julio.
- DNI finalizados en 8 y 9: 15 de julio.
Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos
Para quienes perciben el haber mínimo, el cronograma quedó establecido de la siguiente manera:
- DNI terminado en 0: 8 de julio.
- DNI terminado en 1: 10 de julio.
- DNI terminado en 2: 13 de julio.
- DNI terminado en 3: 14 de julio.
- DNI terminado en 4: 15 de julio.
- DNI terminado en 5: 16 de julio.
- DNI terminado en 6: 17 de julio.
- DNI terminado en 7: 20 de julio.
- DNI terminado en 8: 21 de julio.
- DNI terminado en 9: 22 de julio.
Jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima
Los beneficiarios con haberes superiores al mínimo recibirán sus pagos en la última semana de julio:
- DNI finalizados en 0 y 1: 23 de julio.
- DNI finalizados en 2 y 3: 24 de julio.
- DNI finalizados en 4 y 5: 27 de julio.
- DNI finalizados en 6 y 7: 28 de julio.
- DNI finalizados en 8 y 9: 29 de julio.