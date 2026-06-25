Manuel Adorni confirmó el bono de $70.000 para julio 2026: ¿Cómo quedan las jubilaciones mínimas?

Los jubilados que cobran la mínima a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán nuevamente en julio 2026 el bono de $70.000, que ya fue oficializado por el Gobierno. Este refuerzo se suma al próximo aumento previsto para los haberes.

La medida fue establecida mediante el Decreto 532/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El beneficio alcanza a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes cobran pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos.

De esta manera, el bono -confirmado por las autoridades del organismo junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello-, se abonará de manera completa a quienes perciban haberes mínimos. En tanto, los beneficiarios con ingresos superiores recibirán un monto variable que les permitirá alcanzar el límite fijado por el Gobierno.

A este refuerzo de $70.000, que permanece sin cambios desde hace varios meses, se le sumará el aumento de 2,15% previsto para julio. La actualización surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo informada por el INDEC.

Con bono de $70.000: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en julio

Tras la actualización de 2,15% prevista para julio, los beneficiarios del sistema previsional percibirán los siguientes montos:

Jubilación mínima : el haber mensual se ubicará en $411.989,33. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso final llegará a $481.989,33 .

: el haber mensual se ubicará en $411.989,33. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso final llegará a . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : pasará a $329.591,46. Al sumar el refuerzo, el total a cobrar será de $399.591,46 .

: pasará a $329.591,46. Al sumar el refuerzo, el total a cobrar será de . Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : el monto mensual quedará en $288.392,53. Con el adicional otorgado por el Gobierno, alcanzará $358.392,53 .

: el monto mensual quedará en $288.392,53. Con el adicional otorgado por el Gobierno, alcanzará . PNC para madres de siete hijos : esta prestación se actualizará hasta $411.989,33, el mismo valor de la jubilación mínima. Con el bono, el total ascenderá a $481.989,33 .

: esta prestación se actualizará hasta $411.989,33, el mismo valor de la jubilación mínima. Con el bono, el total ascenderá a . Jubilación máxima: para quienes no acceden al refuerzo extraordinario, el haber tope del sistema previsional se fijará en $2.772.298,07.





Se confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES en julio 2026 (Imagen ilustrativa).

Fechas de cobro ANSES en julio 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados y titulares de PNC

La ANSES difundió el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026. Los depósitos se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la prestación que recibe cada beneficiario y la terminación de su DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de PNC serán los primeros en cobrar durante el mes:

DNI finalizados en 0 y 1: 8 de julio.

DNI finalizados en 2 y 3: 10 de julio.

DNI finalizados en 4 y 5: 13 de julio.

DNI finalizados en 6 y 7: 14 de julio.

DNI finalizados en 8 y 9: 15 de julio.

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos

Para quienes perciben el haber mínimo, el cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 8 de julio.

DNI terminado en 1: 10 de julio.

DNI terminado en 2: 13 de julio.

DNI terminado en 3: 14 de julio.

DNI terminado en 4: 15 de julio.

DNI terminado en 5: 16 de julio.

DNI terminado en 6: 17 de julio.

DNI terminado en 7: 20 de julio.

DNI terminado en 8: 21 de julio.

DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima

Los beneficiarios con haberes superiores al mínimo recibirán sus pagos en la última semana de julio: