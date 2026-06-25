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Jueves, 25 de junio de 2026

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Manuel Adorni confirmó el bono de $70.000 para julio 2026: ¿Cómo quedan las jubilaciones mínimas?

La medida impacta en jubilados y pensionados de ANSES, que además recibirán el aumento de 2,15% basado en la inflación de mayo difundida por el INDEC. El detalle de los haberes.

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Los jubilados que cobran la mínima a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán nuevamente en julio 2026 el bono de $70.000, que ya fue oficializado por el Gobierno. Este refuerzo se suma al próximo aumento previsto para los haberes.

La medida fue establecida mediante el Decreto 532/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El beneficio alcanza a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes cobran pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos.

De esta manera, el bono -confirmado por las autoridades del organismo junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello-, se abonará de manera completa a quienes perciban haberes mínimos. En tanto, los beneficiarios con ingresos superiores recibirán un monto variable que les permitirá alcanzar el límite fijado por el Gobierno.

A este refuerzo de $70.000, que permanece sin cambios desde hace varios meses, se le sumará el aumento de 2,15% previsto para julio. La actualización surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo informada por el INDEC.

Con bono de $70.000: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en julio

Tras la actualización de 2,15% prevista para julio, los beneficiarios del sistema previsional percibirán los siguientes montos:

  • Jubilación mínima: el haber mensual se ubicará en $411.989,33. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso final llegará a $481.989,33.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasará a $329.591,46. Al sumar el refuerzo, el total a cobrar será de $399.591,46.
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: el monto mensual quedará en $288.392,53. Con el adicional otorgado por el Gobierno, alcanzará $358.392,53.
  • PNC para madres de siete hijos: esta prestación se actualizará hasta $411.989,33, el mismo valor de la jubilación mínima. Con el bono, el total ascenderá a $481.989,33.
  • Jubilación máxima: para quienes no acceden al refuerzo extraordinario, el haber tope del sistema previsional se fijará en $2.772.298,07.


Se confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES en julio 2026 (Imagen ilustrativa).
Se confirmó el bono de $70.000 para jubilados de ANSES en julio 2026 (Imagen ilustrativa).

Fechas de cobro ANSES en julio 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados y titulares de PNC

La ANSES difundió el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026. Los depósitos se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la prestación que recibe cada beneficiario y la terminación de su DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de PNC serán los primeros en cobrar durante el mes:

  • DNI finalizados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI finalizados en 2 y 3: 10 de julio.
  • DNI finalizados en 4 y 5: 13 de julio.
  • DNI finalizados en 6 y 7: 14 de julio.
  • DNI finalizados en 8 y 9: 15 de julio.

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos

Para quienes perciben el haber mínimo, el cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: 8 de julio.
  • DNI terminado en 1: 10 de julio.
  • DNI terminado en 2: 13 de julio.
  • DNI terminado en 3: 14 de julio.
  • DNI terminado en 4: 15 de julio.
  • DNI terminado en 5: 16 de julio.
  • DNI terminado en 6: 17 de julio.
  • DNI terminado en 7: 20 de julio.
  • DNI terminado en 8: 21 de julio.
  • DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima

Los beneficiarios con haberes superiores al mínimo recibirán sus pagos en la última semana de julio:

  • DNI finalizados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI finalizados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI finalizados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI finalizados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI finalizados en 8 y 9: 29 de julio.
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