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Jueves, 25 de junio de 2026

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Pagos del jueves 25 de junio: ¿Quiénes cobran hoy su jubilación y cuáles son las escalas?

El organismo previsional alcanza la mitad de su cronograma para las escalas que superan el haber mínimo. Los montos estimados que se acreditan y cómo se completa el calendario de pagos.

Lucía Reppin
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Sigue en marcha el cronograma de junio de 2026 para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima. Este jueves 25, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditará un aumento y el aguinaldo.

El incremento es del 2,58% por movilidad, derivado de la inflación de abril. Por su parte, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde al 50% del mejor salario obtenido durante el semestre.

A continuación, se señala qué grupo tiene habilitados sus fondos hoy y las especificaciones sobre los montos correspondientes.

Jubilados en junio: ¿A quiénes les corresponde cobrar este jueves 25?

En el caso de este grupo de jubilados, el organismo previsional distribuye las fechas agrupando a los titulares de a dos dígitos por día hábil. La prioridad para hoy queda asignada de la siguiente manera:

  • Jubilados y pensionados que superan la mínima: titulares cuyos DNI finalizan en 4 y 5.

Los montos que cobran los jubilados con el medio aguinaldo

Los beneficiarios que se posicionan por encima del piso garantizado no perciben el bono de $70.000. Este adicional está destinado de forma neta a la escala mínima o se liquida de forma decreciente hasta alcanzar un tope específico.

A pesar de no contar con ese adicional no remunerativo, el cobro del medio aguinaldo eleva significativamente el depósito bruto unificado:

  • Escalas intermedias: los jubilados que superan la base perciben su sueldo mensual actualizado con el 2,58% de aumento, más la mitad exacta de ese mismo concepto en carácter de aguinaldo.

  • Haber máximo: el sueldo base se ubica en $2.713.948,17 brutos. Al acoplarse el medio aguinaldo máximo de $1.356.974,09, el total bruto depositado en la cuenta trepa este jueves a los $4.070.922,26.

A continuación, se señala qué grupo tiene habilitados sus fondos hoy y las especificaciones sobre los montos correspondientes.Jubilados en junio: ¿A quiénes les corresponde cobrar este jueves 25?En el caso de este grupo de jubilados, el organismo previsional distribuye las fechas agrupando a los titulares de a dos dígitos por día hábil. La prioridad para hoy queda asignada de la siguiente manera:googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Jubilados y pensionados que superan la mínima:&nbsp;titulares cuyos DNI finalizan en 4 y 5.Los montos que cobran los jubilados con el medio aguinaldoLos beneficiarios que se posicionan por encima del piso garantizado&nbsp;no perciben el bono de $70.000. Este adicional está destinado de forma neta a la escala mínima o se liquida de forma decreciente hasta alcanzar un tope específico.A pesar de no contar con ese adicional no remunerativo, el cobro del medio aguinaldo eleva significativamente el depósito bruto unificado:Escalas intermedias:&nbsp;los jubilados que superan la base perciben su sueldo mensual actualizado con el 2,58% de aumento, más la mitad exacta de ese mismo concepto en carácter de aguinaldo.Haber máximo:&nbsp;el sueldo base se ubica en $2.713.948,17 brutos. Al acoplarse el medio aguinaldo máximo de $1.356.974,09, el total bruto depositado en la cuenta trepa este jueves a los $4.070.922,26.Jueves 25 de junio: ¿Quiénes cobran hoy su jubilación?
Jueves 25 de junio: ¿Quiénes cobran hoy su jubilación?

Los haberes superiores sufren los descuentos de ley correspondientes a la obra social (PAMI), aplicados tanto al sueldo básico como al aguinaldo. Tras ejecutarse dichas deducciones impositivas y de seguridad social, el neto estimado en mano para la jubilación máxima se consolidará en torno a los $3.879.475,78.

Así se completa el cronograma de la ANSES este mes

Solo quedan dos fechas en el calendario de cobros de la ANSES para junio de 2026:

  • DNI finalizados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

  • DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Para verificar de forma gratuita el recibo digital y la composición de los conceptos liquidados de forma anticipada, se puede ingresar al portal oficial Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

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