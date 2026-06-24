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Sandra Pettovello confirmó el calendario de pagos de julio para jubilados de la mínima

Los jubilados de la mínima percibirán sus haberes de julio con un nuevo aumento y el bono de $70.000. ¿En qué fechas verán acreditados sus ingresos?

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya prepara los depósitos de julio para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Como es habitual, el cronograma de pagos se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite ordenar la acreditación de los haberes a lo largo del mes.

A partir de julio, los haberes mínimos se ajustarán con un nuevo incremento que se estima en torno al 2,1%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Este mecanismo toma como referencia la inflación registrada con dos meses de rezago, lo que impacta directamente en el cálculo de los aumentos.

Además del ajuste mensual, quienes cobran la jubilación mínima continuarán recibiendo el bono de $70.000, una suma adicional que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos de los sectores con menores salarios.

Calendario de pagos para jubilados de la mínima en julio

El calendario de pagos correspondiente a julio presenta algunas particularidades debido a la presencia del feriado nacional por el Día de la Independencia y un día no laborable con fines turísticos, lo que modifica la dinámica habitual.

Las fechas de cobro para jubilados que perciben la mínima quedan organizadas de la siguiente manera:

  • DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.
  • Jueves 9 de julio: sin actividad bancaria.
  • Viernes 10 de julio: sin actividad bancaria.
  • DNI finalizados en 1: lunes 13 de julio.
  • DNI finalizados en 2: martes 14 de julio.
  • DNI finalizados en 3: miércoles 15 de julio.
  • DNI finalizados en 4: jueves 16 de julio.
  • DNI finalizados en 5: viernes 17 de julio.
  • DNI finalizados en 6: lunes 20 de julio.
  • DNI finalizados en 7: martes 21 de julio.
  • DNI finalizados en 8: miércoles 22 de julio.
  • DNI finalizados en 9: jueves 23 de julio.

De oficializarse el aumento del 2,1%, los jubilados de la mínima pasarán a cobrar&nbsp; un haber básico de $411.787,67.
De oficializarse el aumento del 2,1%, los jubilados de la mínima pasarán a cobrar  un haber básico de $411.787,67.

¿Cuánto aumentan las jubilaciones y pensiones en julio?

Con el incremento estimado del 2,1%, los nuevos valores de referencia para julio quedarían definidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $411.787,67 (sin contar el bono).
  • Jubilaciones con haberes superiores a la mínima: hasta $2.770.940.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.430,13 (sin bono).
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: alrededor de $288.251,36 (sin bono).
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