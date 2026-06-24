ANSES cambia el monto del SUAF: cuánto se cobra por hijo en julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó los topes de ingresos y las escalas del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para julio 2026. Con estos cambios se actualizan los montos que miles de beneficiarios cobrarán por hijo.

La modificación responde al esquema de movilidad que aplica el organismo, basado en la inflación mensual informada por el INDEC. En este caso, se tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que registró una suba del 2,1%.

El incremento impacta tanto en los requisitos de acceso como en los montos que percibe cada grupo familiar. Esto se debe a que el valor de la asignación varía según la escala de ingresos en la que quede encuadrado el beneficiario.

Por ese motivo, una mejora salarial puede modificar el tramo de cobro y reducir el monto a percibir. En algunos casos, incluso, puede dejar al grupo familiar fuera del alcance del beneficio si supera los topes establecidos por ANSES.

Cuáles son los nuevos topes de ingresos para cobrar SUAF

Estos valores que actualizó la ANSES son clave, ya que determinan tanto la permanencia en el SUAF como el monto que corresponde cobrar.

Los nuevos topes son los siguientes:

Ingreso individual máximo: $3.034.844 por mes.

Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688 mensuales.

Es importante tener en cuenta que el límite individual funciona como una condición excluyente. Esto significa que, si uno de los integrantes del grupo familiar supera los $3.034.844, se pierde el derecho a percibir las asignaciones familiares, aun cuando el ingreso total del hogar se mantenga por debajo del tope general.

La ANSES actualiza los topes y escalas para la SUAF en julio 2026 (Imagen ilustrativa).

A su vez, el ingreso conjunto del grupo familiar se utiliza para ubicar a cada beneficiario dentro de una escala de cobro. De esa categoría dependerá el monto que ANSES liquide por cada hijo.

La actualización de estos valores responde al aumento del 2,15% que se aplicará a las prestaciones de julio.

Cuánto se cobra por hijo según cada escala del SUAF

El monto de la asignación familiar por hijo varía según los ingresos del grupo familiar. En líneas generales, cuanto más altos son los ingresos declarados, menor es la suma que liquida ANSES.

Para julio 2026, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Primer rango de ingresos: $74.033 por hijo.

Segundo rango de ingresos: $49.940 por hijo.

Tercer rango de ingresos: $30.206 por hijo.

Cuarto rango de ingresos: $15.586 por hijo.

La diferencia entre el primer y el último escalón supera los $58.000 por hijo. Por ese motivo, un cambio en los ingresos del grupo familiar puede impactar significativamente en el monto mensual que recibe cada beneficiario.

Antes de cada liquidación, el organismo analiza la situación económica declarada por el grupo familiar para determinar la escala correspondiente y calcular el importe que se abonará en concepto de asignación familiar.

SUAF por discapacidad: cuánto paga ANSES julio de 2026

ANSES también actualizó los montos de la asignación por hijo con discapacidad. Estas prestaciones tienen valores más altos que la asignación familiar común y varían según el nivel de ingresos del grupo familiar.

Los importes vigentes desde julio son:

Primer rango de ingresos: $241.041.

Segundo rango de ingresos: $170.522.

Tercer rango de ingresos: $107.621.

Para cobrar este beneficio, la discapacidad debe estar debidamente acreditada en los registros de ANSES y cumplir con los requisitos establecidos por el organismo.

Calendario SUAF julio 2026: cuándo cobro según mi DNI

Como ocurre cada mes, el cronograma se organiza de acuerdo con la terminación del DNI del titular.

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Los haberes se depositan en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario. Para evitar inconvenientes en la liquidación, ANSES recomienda mantener actualizada la información personal y del grupo familiar.