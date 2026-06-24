Jubilación y aguinaldo de ANSES: ¿Qué beneficiarios cobran este miércoles 24 de junio?
La ANSES avanza con la segunda jornada del cronograma unificado para las escalas que superan el haber mínimo. Los montos estimados y cómo continúa el calendario por DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026. Este miércoles 24, las entidades destinan los cobros a los jubilados y pensionados que superan la mínima.
Los titulares encuentran en sus cuentas de la seguridad social tanto el haber mensual -reajustado con el incremento del 2,58% por movilidad derivado de la inflación de abril- como la primera cuota del aguinaldo, todo integrado en una sola transacción.
A continuación, se detalla qué grupo tiene habilitados sus fondos para este miércoles 24 de junio y las especificaciones sobre los montos correspondientes.
¿A qué jubilados les corresponde cobrar hoy, miércoles 24 de junio?
La ANSES distribuye las fechas agrupando a los titulares de a dos dígitos por día hábil. La prioridad para hoy queda asignada de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que superan la mínima: titulares cuyos DNI finalizan en 2 y 3.
Los fondos correspondientes a este grupo quedan acreditados de forma automática desde las primeras horas del día en sus respectivas cuentas sueldo.
Las cifras que se cobran y el medio aguinaldo de la ANSES
Los beneficiarios que se posicionan por encima del piso garantizado no obtienen el bono de $70.000 (el cual está destinado al haber mínimo o se liquida de forma decreciente hasta un tope de $473.317,99).
A pesar de no contar con ese adicional no remunerativo, el cobro del medio aguinaldo -que equivale al 50% de la mayor remuneración percibida a lo largo del semestre- eleva el depósito:
Escalas intermedias: los jubilados que superan la base perciben hoy su sueldo mensual actualizado con el 2,58% de aumento, más la mitad exacta de ese mismo concepto en carácter de aguinaldo.
Haber máximo: para los aportantes que se encuentran en el techo legal del sistema, el sueldo base se ubica en $2.713.948,17. Al acoplarse el medio aguinaldo de $1.356.974,09, el total trepa a los $4.070.922,26.
Así sigue el cronograma de la ANSES esta semana
Se completarán los depósitos para las jubilaciones medias y máximas durante los próximos días, bajo el mismo ordenamiento de doble terminación numérica:
DNI finalizados en 4 y 5: jueves 25 de junio.
DNI finalizados en 6 y 7: viernes 26 de junio.
DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.
Para consultar de forma gratuita el recibo digital y la composición de los conceptos liquidados de forma anticipada, se puede ingresar al portal oficial Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.