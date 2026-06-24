Jubilación y aguinaldo de ANSES: ¿Qué beneficiarios cobran este miércoles 24 de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026. Este miércoles 24, las entidades destinan los cobros a los jubilados y pensionados que superan la mínima.

Los titulares encuentran en sus cuentas de la seguridad social tanto el haber mensual -reajustado con el incremento del 2,58% por movilidad derivado de la inflación de abril- como la primera cuota del aguinaldo, todo integrado en una sola transacción.

A continuación, se detalla qué grupo tiene habilitados sus fondos para este miércoles 24 de junio y las especificaciones sobre los montos correspondientes.

¿A qué jubilados les corresponde cobrar hoy, miércoles 24 de junio?





La ANSES distribuye las fechas agrupando a los titulares de a dos dígitos por día hábil. La prioridad para hoy queda asignada de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que superan la mínima: titulares cuyos DNI finalizan en 2 y 3.

Los fondos correspondientes a este grupo quedan acreditados de forma automática desde las primeras horas del día en sus respectivas cuentas sueldo.

¿Qué jubilados cobran hoy, miércoles 24 de junio?

Las cifras que se cobran y el medio aguinaldo de la ANSES





Los beneficiarios que se posicionan por encima del piso garantizado no obtienen el bono de $70.000 (el cual está destinado al haber mínimo o se liquida de forma decreciente hasta un tope de $473.317,99).

A pesar de no contar con ese adicional no remunerativo, el cobro del medio aguinaldo -que equivale al 50% de la mayor remuneración percibida a lo largo del semestre- eleva el depósito:

Escalas intermedias : los jubilados que superan la base perciben hoy su sueldo mensual actualizado con el 2,58% de aumento, más la mitad exacta de ese mismo concepto en carácter de aguinaldo.

Haber máximo: para los aportantes que se encuentran en el techo legal del sistema, el sueldo base se ubica en $2.713.948,17. Al acoplarse el medio aguinaldo de $1.356.974,09, el total trepa a los $4.070.922,26.

Así sigue el cronograma de la ANSES esta semana





Los haberes superiores sufren los descuentos de ley correspondientes a la obra social (PAMI), aplicados tanto al sueldo básico como al aguinaldo. Tras ejecutarse dichas deducciones, el valor estimado en mano para la jubilación máxima se consolidará en torno a los

Se completarán los depósitos para las jubilaciones medias y máximas durante los próximos días, bajo el mismo ordenamiento de doble terminación numérica:

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Para consultar de forma gratuita el recibo digital y la composición de los conceptos liquidados de forma anticipada, se puede ingresar al portal oficial Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.