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Martes, 23 de junio de 2026

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Jubilados: el trámite de un minuto que se debe hacer antes de que termine junio

El organismo previsional habilitó la consulta anticipada de las liquidaciones para el próximo período. El paso a paso para verificar los conceptos de cobro desde el celular.

Lucía Reppin
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activa su plataforma digital para que todos los jubilados puedan gestionar sus datos sin necesidad de moverse de sus hogares.

Con el cierre del mes corriente, existe una gestión virtual clave que demanda apenas un minuto y resulta indispensable para controlar los ingresos familiares: la consulta del recibo de sueldo digital.

Al ingresar al sistema, el titular puede corroborar si el banco aplicó el último incremento por movilidad previsional, el proporcional correspondiente al medio aguinaldo y, en caso de que corresponda, los descuentos obligatorios de la obra social (PAMI) o las cuotas de créditos personales vigentes.

Realizar este procedimiento antes de que comience el nuevo calendario de pagos permite detectar eventuales anomalías en la liquidación y presentarse en la sucursal bancaria con el detalle impreso para agilizar cualquier tipo de reclamo.

Al ingresar al sistema, el titular puede corroborar si el banco aplicó el último incremento por movilidad previsional, el proporcional correspondiente al medio aguinaldo y, en caso de que corresponda, los descuentos obligatorios de la obra social (PAMI) o las cuotas de créditos personales vigentes.Realizar este procedimiento antes de que comience el nuevo calendario de pagos permite detectar eventuales anomalías en la liquidación y presentarse en la sucursal bancaria con el detalle impreso para agilizar cualquier tipo de reclamo.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El trámite de un minuto que deben hacer los jubilados.
El trámite de un minuto que deben hacer los jubilados.

Paso a paso: cómo revisar la liquidación en Mi ANSES

Para efectuar este control desde cualquier teléfono celular, tablet o computadora con acceso a internet, se deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar al sitio web oficial del organismo (anses.gob.ar) o descargar la aplicación móvil Mi ANSES.

  2. Iniciar sesión digitando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social (el código personal e intransferible de acceso).

  3. Dentro del menú principal de opciones, desplazarse hasta la sección denominada "Jubilados y pensionados".

  4. Hacer clic sobre la opción "Consulta de recibo de haberes".

  5. Seleccionar el período mensual que se desea verificar.

De manera inmediata, el sistema desplegará en la pantalla el desglose completo de la cuenta previsional. Los usuarios tienen la opción de descargar el archivo en formato PDF o guardarlo como comprobante válido para presentar ante cualquier entidad que requiera una constancia oficial de ingresos.

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