¿Se adelanta el calendario de pagos de julio? Estas son las fechas de cobro para jubilados de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer de manera anticipada el cronograma de pagos previsto para julio de 2026, que incluye a jubilados y pensionados.

Si bien las fechas aún no fueron confirmadas oficialmente, la ANSES difundió un esquema provisorio que permite a los beneficiarios tener una referencia sobre cuándo podrían cobrar sus haberes, ordenados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El calendario de julio, además, estará acompañado por una nueva actualización de haberes. El incremento estimado es del 2,1%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de mayo, lo que impactará directamente en los montos finales que perciben los distintos grupos.

Cómo quedaría el calendario de pagos de julio

Aunque el calendario aún es provisorio, los beneficiarios ya cuentan con una guía sobre las fechas de cobro y los montos aproximados que podrían percibir durante julio:

Jubilados que cobran la mínima

DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio: feriado nacional por el Día de la Independencia, por lo que ese día no habrá actividad bancaria.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos, tampoco habrá atención al público.

DNI finalizados en 1: lunes 13 de julio.

DNI finalizados en 2: martes 14 de julio.

DNI finalizados en 3: miércoles 15 de julio.

DNI finalizados en 4: jueves 16 de julio.

DNI finalizados en 5: viernes 17 de julio.

DNI finalizados en 6: lunes 20 de julio.

DNI finalizados en 7: martes 21 de julio.

DNI finalizados en 8: miércoles 22 de julio.

DNI finalizados en 9: jueves 23 de julio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

En julio se estima que el aumento para las jubilaciones y pensiones ronde el 2,1%, aunque todavía debe ser oficializado por ANSES.

Aumentan las jubilaciones y pensiones en julio: ¿Cuáles son los montos estimados?

Los pagos de julio incluirán un aumento por movilidad calculado en base a la inflación de los meses previos. En este caso, se toma como referencia el índice de mayo, que fue del 2,1%.

De concretarse este porcentaje, los haberes quedarían actualizados de la siguiente manera:

El haber mínimo pasaría de $403.317,99 a $411.787,67, mientras que el haber máximo se elevaría de $2.713.948,17 a $2.770.940.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, alcanzaría los $329.430,13.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, que representan el 70% del haber básico, se ubicarían en torno a los $288.251,36.





En el caso de quienes perciben haberes mínimos, se sumaría además un bono de refuerzo de $70.000, que aún debe ser oficializado por ANSES en los próximos días. Con este adicional, los ingresos totales estimados serían: