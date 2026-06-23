Cobra un nuevo grupo de jubilados: ¿A quiénes les toca recibir su haber hoy, martes 23 de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el esquema de pagos correspondiente a junio de 2026. Tras haber completado el lunes 22 la tanda de liquidaciones para los haberes mínimos, este martes 23 las entidades bancarias modificarán su dinámica de atención para dar inicio al cronograma de los jubilados y pensionados que superan la mínima.

En una sola transacción automática, se verá depositado el sueldo mensual reajustado con el incremento del 2,58% por movilidad (derivado de la inflación de abril) junto con la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo.

Calendario de pagos: ¿A quiénes les corresponde cobrar el martes 23 de junio?





A diferencia del tramo anterior, y con el objetivo de agilizar la atención, la ANSES agrupará a los titulares de a dos dígitos por jornada hábil. La prioridad de hoy queda asignada de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que superan la mínima: titulares con DNI finalizados en 0 y 1.

Con este desembolso, se inaugura la última semana de pagos del mes para los jubilados y pensionados.

¿Cuánto se deposita hoy y qué pasa con el bono?





Los beneficiarios que se posicionan por encima del piso del sistema no perciben el bono extraordinario de $70.000 (el cual queda reservado para la mínima o se liquida proporcionalmente solo hasta un tope de $473.317,99).

Al calcularse el medio aguinaldo sobre el 50% de la mayor remuneración del semestre, los depósitos unificados representan sumas importantes:

Escalas intermedias : todo jubilado que supere el piso previsional verá reflejado hoy en su cuenta el haber mensual base con el aumento del 2,58% más la mitad exacta de ese valor en concepto de aguinaldo.

Haber máximo: el sueldo base se ubica en $2.713.948,17 brutos. Al integrarse el medio aguinaldo máximo de $1.356.974,09, el depósito total en su cuenta bancaria ascenderá a los $4.070.922,26.

Los haberes superiores de la escala sufren las retenciones de ley obligatorias correspondientes a la obra social previsional (PAMI), calculadas tanto sobre el sueldo ordinario como sobre el aguinaldo. Tras aplicarse estas deducciones, el neto estimado en mano para quienes perciben la jubilación máxima se consolidará en torno a los $3.879.475,78.

Cómo continúa el cronograma previsional





El esquema de atención presencial para las escalas medianas y máximas se completará durante las próximas jornadas hábiles bajo el mismo ordenamiento de doble dígito:

DNI finalizados en 2 y 3 : miércoles 24 de junio.

DNI finalizados en 4 y 5 : jueves 25 de junio.

DNI finalizados en 6 y 7 : viernes 26 de junio.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Jubilados: ¿A quiénes les toca recibir su haber hoy, martes 23 de junio?

La ANSES recuerda que, una vez efectuado el depósito, los fondos quedan asegurados bajo la total titularidad del beneficiario por tiempo indeterminado, por lo que se pueden realizar transferencias, pagos de servicios o compras directas con tarjeta de débito sin necesidad de retirar todo el efectivo.

Para consultar el recibo digital detallado de haberes y verificar los conceptos de forma gratuita, los usuarios pueden ingresar al portal oficial Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.