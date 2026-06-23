Los jubilados cobran menos en julio: ¿A qué se debe la reducción en el monto?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó las cifras para julio de 2026 y se conoció que los jubilados cobrarán menos en comparación con lo que percibieron durante junio.

Esta situación se da pese a que sus haberes base registrarán un incremento real del 2,1% por movilidad previsional. Pero no se traduce en un recorte, sino que responde al paso del aguinaldo.

El salto de un mes al otro marcará una brecha negativa superior a los $193.000 para quienes obtienen la mínima. Mirá cómo quedan configuradas las acreditaciones.

Cobros de julio: ¿Por qué baja el ingreso total si hay aumento?





La explicación detrás de esta reducción radica en la naturaleza del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo, un beneficio que se liquida en junio y diciembre de cada año.

Al retirarse ese concepto de las planillas mensuales ordinarias, la comparación de los montos totales unificados muestra la siguiente variación:

Junio : un jubilado de la mínima percibió su haber básico de $403.317,99, sumado al bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.658,99. Esto consolidó un piso de ingresos de $674.976,98 .

Julio: con el nuevo incremento por inflación del 2,1% (derivado del IPC de mayo informado por el INDEC), la jubilación mínima pasa a ser de $411.787,67. Si se mantiene el refuerzo de $70.000, el total quedará fijado en $481.787,67.

Al restar ambos períodos, los beneficiarios verán reflejado un total de $193.189,31 menos respecto a lo percibido la semana previa.

¿Por qué los jubilados cobran menos en julio?

Montos oficiales: ¿Cómo quedan los haberes base en julio?





El reajuste por la fórmula de movilidad impacta sobre las prestaciones y los programas asistenciales del organismo. Sin contemplar adicionales ni bonificaciones variables, las escalas de referencia se posicionarán de la siguiente manera:

Haber mínimo : se ubicará en los $411.787,67 .

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el beneficio destinado a mayores de 65 años sin la totalidad de los aportes por ley pasará a $329.430,13 (equivalente al 80% de la base común).

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: quedarán establecidas en $288.251,36, representando el 70% del piso previsional ordinario.

Los titulares de estos tres grupos asistenciales comenzarán a percibir los nuevos valores a partir de la segunda semana del mes, bajo el calendario modificado que implementará la ANSES debido a las jornadas no laborables por las festividades patrias del 9 de julio.