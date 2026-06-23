Los jubilados cobran menos en julio: ¿A qué se debe la reducción en el monto?
Aunque la fórmula de movilidad previsional garantiza una nueva suba por inflación para el próximo mes, los recibos de sueldo reflejarán una fuerte caída en la comparación de bolsillo frente a los ingresos de junio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó las cifras para julio de 2026 y se conoció que los jubilados cobrarán menos en comparación con lo que percibieron durante junio.
Esta situación se da pese a que sus haberes base registrarán un incremento real del 2,1% por movilidad previsional. Pero no se traduce en un recorte, sino que responde al paso del aguinaldo.
El salto de un mes al otro marcará una brecha negativa superior a los $193.000 para quienes obtienen la mínima. Mirá cómo quedan configuradas las acreditaciones.
Cobros de julio: ¿Por qué baja el ingreso total si hay aumento?
La explicación detrás de esta reducción radica en la naturaleza del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo, un beneficio que se liquida en junio y diciembre de cada año.
Al retirarse ese concepto de las planillas mensuales ordinarias, la comparación de los montos totales unificados muestra la siguiente variación:
Junio: un jubilado de la mínima percibió su haber básico de $403.317,99, sumado al bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.658,99. Esto consolidó un piso de ingresos de $674.976,98.
Julio: con el nuevo incremento por inflación del 2,1% (derivado del IPC de mayo informado por el INDEC), la jubilación mínima pasa a ser de $411.787,67. Si se mantiene el refuerzo de $70.000, el total quedará fijado en $481.787,67.
Al restar ambos períodos, los beneficiarios verán reflejado un total de $193.189,31 menos respecto a lo percibido la semana previa.
Montos oficiales: ¿Cómo quedan los haberes base en julio?
El reajuste por la fórmula de movilidad impacta sobre las prestaciones y los programas asistenciales del organismo. Sin contemplar adicionales ni bonificaciones variables, las escalas de referencia se posicionarán de la siguiente manera:
Haber mínimo: se ubicará en los $411.787,67.
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el beneficio destinado a mayores de 65 años sin la totalidad de los aportes por ley pasará a $329.430,13 (equivalente al 80% de la base común).
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: quedarán establecidas en $288.251,36, representando el 70% del piso previsional ordinario.
Los titulares de estos tres grupos asistenciales comenzarán a percibir los nuevos valores a partir de la segunda semana del mes, bajo el calendario modificado que implementará la ANSES debido a las jornadas no laborables por las festividades patrias del 9 de julio.