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Martes, 23 de junio de 2026

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ANSES

Jubilados que superan la mínima: ¿Cuál es el tope para cobrar el bono en julio?

El refuerzo extraordinario de la ANSES no es exclusivo de quienes perciben el piso básico. Cómo funciona el cálculo variable para las escalas intermedias y cuál es el límite establecido para el próximo mes.

Lucía Reppin
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El esquema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para julio de 2026 llega con un aumento confirmado del 2,1% por movilidad previsional.

Sin embargo, una de las mayores dudas mensuales entre los beneficiarios que se encuentran por encima de la mínima es si les corresponde o no recibir el bono extraordinario.

La respuesta es afirmativa, pero bajo una modalidad específica: el proporcional. El refuerzo de $70.000 se distribuye de manera decreciente para evitar que un jubilado que aportó más termine cobrando menos en mano que uno de la escala inicial.

De esta manera, el organismo previsional establece un "techo". Para el próximo mes, el tope quedará fijado en $481.787,67 (la suma exacta del nuevo haber mínimo de $411.787,67 más los $70.000 del extra).

¿Cómo se calcula el bono proporcional?

El beneficiario recibe como adicional la diferencia exacta que le falta para alcanzar los $481.787,67. Cualquier jubilado o pensionado cuyo haber mensual se ubique entre el piso y el tope cobrará un extra.

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¿Cuál es el tope para cobrar el bono en julio?

A modo de ejemplo, el esquema se aplicará de la siguiente forma:

  • Si un jubilado percibe un haber básico de $430.000, el bono proporcional de julio será de $51.787,67.

  • Si el haber mensual neto de movilidad se posiciona en $450.000, el extra complementario será de $31.787,67.

  • Si el ingreso básico alcanza los $470.000, la ANSES liquidará un adicional de $11.787,67.

Quedan afuera todos aquellos titulares que, tras aplicarse el incremento por inflación del 2,1%, perciban un haber previsional puro igual o superior a los $481.787,67. Este sector intermedio y superior no recibirá ningún tipo de bonificación extraordinaria y cobrará estrictamente lo dictado por la fórmula de movilidad general.

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