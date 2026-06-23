El momento de acceder a la jubilación genera un alivio esperado, pero también abre una etapa de reordenamiento administrativo frente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Uno de los errores más comunes entre los nuevos beneficiarios del sistema es asumir que, una vez aprobado el haber mensual, la cobertura médica de la obra social se activa de forma automática.

Para que los aportes retenidos del sueldo comiencen a derivarse de manera efectiva y el titular -junto a su grupo familiar a cargo- pueda recibir atención médica, recetas y descuentos en farmacias, es obligatorio realizar un trámite de empadronamiento.

Es necesario el Comprobante de Empadronamiento de Obra Social (CODEM), un documento oficial que emite la ANSES donde se constata qué obra social le corresponde al jubilado y quiénes son sus beneficiarios directos. Sin la presentación de este papel, el sistema de salud no registrará el alta prestacional.

Paso a paso: cómo obtener el CODEM en Mi ANSES





Este trámite es completamente gratuito, no requiere gestores y se puede resolver de forma digital en menos de dos minutos siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial del organismo (anses.gob.ar) y dirigirse al apartado Mi ANSES. Colocar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En el menú lateral izquierdo, buscar y seleccionar la opción "Consultas". Hacer clic sobre el botón "Obtener CODEM". El sistema solicitará ingresar el número de documento y el código de seguridad que aparece en la imagen. Tras procesar los datos, arrojará la constancia en pantalla.

El paso obligatorio para que los jubilados activen la obra social.

Una vez emitido el archivo, el nuevo jubilado puede descargarlo e imprimirlo. Con ese comprobante en mano, deberá dirigirse a la sede de PAMI (o la obra social sindical por la que haya optado realizar la continuidad de aportes) para concretar la afiliación definitiva, recibir la nueva credencial médica y comenzar a utilizar los servicios de salud sin restricciones.