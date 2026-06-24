ANSES anunció una ampliación del programa que permite realizar trámites previsionales en el lugar de trabajo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) amplió este miércoles el alcance del programa "ANSES Va a Tu Trabajo" con el objetivo de acercar sus servicios a un mayor número de personas.

La decisión fue confirmada esta madrugada a través de la Resolución 178/2026, publicada en el Boletín Oficial. De este modo, el organismo eliminó el requisito mínimo de 100 empleados para adherirse a la iniciativa y extendió la cobertura a los familiares directos de los trabajadores.

Según indica el texto oficial, la medida incorpora expresamente a cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años de empleados en relación de dependencia, quienes hasta ahora no podían acceder a los beneficios del programa. De esta manera, ANSES busca facilitar la realización de trámites previsionales y de seguridad social sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo.

En esa línea, otra de las modificaciones relevantes es la incorporación de las organizaciones del tercer sector como entidades elegibles para participar. A partir de ahora, asociaciones civiles, fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro podrán solicitar la adhesión al programa, una posibilidad que no estaba contemplada en el esquema original implementado en 2018.

La disposición también introduce modificaciones operativas y administrativas. Entre ellas, establece que los organismos públicos tendrán prioridad en la evaluación de las solicitudes de adhesión, crea nuevos canales formales de comunicación y dispone que cada entidad adherida designe representantes técnicos para coordinar las gestiones con los operadores de ANSES.

Por su parte, la normativa refuerza los mecanismos de seguridad y protección de datos, otorga validez plena a la firma electrónica utilizada en los intercambios de información y actualiza los convenios de adhesión.

El programa funciona mediante un sistema de atención descentralizada, tanto presencial como remota, que permite a los trabajadores gestionar jubilaciones, asignaciones familiares y otros trámites directamente desde sus lugares de trabajo. Según destacó ANSES, la iniciativa busca ampliar la atención en todo el territorio nacional y reducir la demanda de atención presencial en las oficinas del organismo.