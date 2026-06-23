Luis Caputo defendió la emisión por US$ 5.000 millones: "Es refinanciamiento"

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el Decreto 478/2026 que autoriza operaciones de crédito público por hasta US$ 5.000 millones con prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York.

El titular del Palacio de Hacienda aclaró que la medida no constituye una nueva toma de deuda, sino una estrategia de refinanciamiento orientada a reemplazar pasivos vigentes por compromisos con tasas de interés sustancialmente más bajas.

El cruce en redes sociales y la comparación con la gestión anterior

La explicación oficial se dio a través de la red social X, donde el funcionario nacional respondió de forma directa al cuestionamiento de un usuario que lo acusaba de incrementar el endeudamiento bajo legislación extranjera.

"No es nueva deuda, sino refinanciamiento, y al 6% de tasa; o sea, un ahorro enorme para los argentinos", enfatizó el jefe de la cartera económica.

En su descargo, el ministro libertario contrastó la política financiera actual con la herencia recibida del gobierno anterior.

El titular de Economía aseguró que la administración actual ya logró cancelar deuda por un total de US$ 20.000 millones gracias al ordenamiento fiscal y al cierre del déficit consolidado de 15 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) que registraba el Estado.

Se te olvidó mencionar que ustedes, solamente en su último mandato, endeudaron al país en 177 mil millones de dólares, a tasas del 45 por ciento en dólares hasta el 2030.

Se te olvidó mencionar que en nuestro caso no es nueva deuda, sino refinanciamiento, y al 6 por ciento de... https://t.co/BJvYTq1bE0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 23, 2026

Los detalles técnicos del decreto y la jurisdicción de Nueva York

Según lo publicado en el Boletín Oficial, la normativa faculta al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a estructurar estas operaciones financieras con el soporte de garantías parciales otorgadas por organismos multilaterales de crédito.

Este mecanismo técnico es el que permite reducir de forma drástica el costo de financiamiento para el Tesoro Nacional.

El decreto presidencial incluye cláusulas habituales de prórroga de jurisdicción a favor de sedes judiciales estadounidenses y la consecuente renuncia temporaria a la inmunidad de ejecución soberana.

No obstante, las autoridades aclararon en el texto legal que se establecieron límites estrictos y salvaguardas específicas para resguardar los activos estratégicos que componen el patrimonio nacional ante eventuales litigios.