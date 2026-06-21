Atención, Becas Progresar: ¿Cuáles son los requisitos para recibir $35.000?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los pagos correspondientes a las Becas Progresar, un programa que apunta a brindar un respaldo económico a estudiantes que buscan completar sus estudios o avanzar en su formación académica y profesional.

El valor de esta prestación alcanza actualmente los $35.000 mensuales, aunque para acceder a este monto los beneficiarios deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el organismo y acreditar su condición de estudiante regular dentro del sistema educativo.

En ese sentido, quienes deseen anotarse o continuar dentro del programa deben prestar atención a las condiciones vigentes y a las fechas de inscripción, ya que algunas de las líneas disponibles ya cerraron su convocatoria para el ciclo 2026.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en las Becas Progresar?

Progresar es una beca educativa que acompaña a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen sus estudios en el nivel superior o accedan a instancias de formación profesional.

Desde ANSES informaron que la primera convocatoria 2026 de Progresar Superior y Progresar Obligatorio ya se encuentran cerradas.

En cambio, la inscripción a Progresar Formación Profesional permanece abierta desde el 27 de abril y se extenderá hasta el 27 de noviembre, lo que permite a los interesados contar con un amplio margen para completar la solicitud y presentar la documentación requerida.

Para acceder a esta línea, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de dos años

Tener DNI vigente

Tener entre 18 y 24 años

Tener hasta 40 años cuando no exista trabajo formal registrado

Registrar ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles

Realizar un curso incluido dentro de la oferta oficial de Formación Profesional





El cumplimiento de estas condiciones es indispensable para avanzar en el proceso de inscripción y poder acceder al beneficio económico.

Actualmente, la única línea de las Becas Progresar es la de formación profesional, cuya inscripción comenzó el 27 de abril y se extenderá hasta el 27 de noviembre.

¿Cuánto se cobra por las Becas Progresar?

El monto del programa ronda los $35.000 mensuales y alcanza a estudiantes de nivel obligatorio, terciario, universitario, enfermería y cursos de formación profesional.

Sin embargo, los beneficiarios no perciben la totalidad del dinero mes a mes. El pago directo corresponde al 80% del total, es decir, aproximadamente $28.000, que se deposita en la cuenta bancaria del titular.

El 20% restante se retiene y se abona una vez que el estudiante acredita la regularidad académica, según lo establecido por las condiciones del programa.

¿Cómo obtener una Beca Progresar de ANSES?

Actualmente, la única línea con inscripción abierta es la de Formación Profesional. Para iniciar el trámite, los interesados deben seguir una serie de pasos a través de la plataforma oficial: