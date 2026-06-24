Aumentan las jubilaciones: ¿Cuánto suben los haberes mínimos y máximos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que julio traerá novedades relevantes para jubilados y pensionados del sistema previsional, quienes percibirán un nuevo aumento en sus haberes.

El ajuste, que aún no fue oficializado de manera formal, se calcula en base a la fórmula de movilidad vigente, la cual toma como referencia la inflación con dos meses de rezago. En este caso, el índice considerado corresponde a mayo, que registró una suba del 2,1%.

¿Cuánto aumentarán las jubilaciones mínimas?

En caso de aplicarse el incremento estimado del 2,1%, el haber mínimo pasará a ser de $411.787,67. A este monto se le sumará un bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno deberá confirmar en los próximos días.

Con ambos conceptos, el ingreso total para quienes perciben la jubilación mínima alcanzaría los $481.787 netos. Este refuerzo se deposita de manera automática junto con el haber mensual, con el objetivo de garantizar un piso de ingresos para los sectores más vulnerables.

Cabe destacar que este bono no alcanza a todos los beneficiarios del sistema, sino que está destinado únicamente a quienes cobran los haberes más bajos.

¿A cuánto se eleva la jubilación máxima?

El reajuste del 2,1% también impactará en los haberes más altos del sistema previsional. Según lo establecido por el decreto del Poder Ejecutivo, el tope máximo de las jubilaciones ordinarias se elevará a un monto bruto cercano a los $2.770.940.

A diferencia de lo que ocurre con las jubilaciones mínimas, quienes perciben estos ingresos no recibirán el bono extraordinario, ya que el mismo está focalizado en los sectores de menores ingresos.

Se estima que el aumento para las jubilaciones y pensiones ronde el 2,1%. En el caso de las mínimas, el aumento se complementa con el bono de $70.000, mientras que los haberes máximos solo reciben el incremento.

Calendario de pagos provisorio: ¿Cuándo cobrarían en julio?

Si bien ANSES todavía no oficializó el cronograma de pagos correspondiente a julio, ya circula un esquema tentativo que podría modificarse debido a los feriados y días no laborables previstos para ese mes.

Para los jubilados que perciben el haber mínimo, el calendario comenzaría el miércoles 8 de julio para los DNI terminados en 0. El jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, y el viernes 10, declarado día no laborable con fines turísticos, no habrá actividad bancaria.

El cronograma continuaría de la siguiente manera:

DNI terminados en 1: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 2: martes 14 de julio.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 4: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 5: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 6: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 7: martes 21 de julio.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de julio.

DNI terminados en 9: jueves 23 de julio.





En tanto, para jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, las fechas tentativas serían: