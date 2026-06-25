Cambian asignaciones de ANSES: a cuánto llega la AUH y qué pasa con la Prestación Alimentar

Las asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverán a aumentar en julio 2026. La actualización será del 2,15% y alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH), además de otras prestaciones sociales.

Junto con esta suba, muchas familias esperan definiciones sobre la Prestación Alimentar, una ayuda económica destinada a la compra de alimentos y productos de primera necesidad.

El incremento surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la última inflación informada por el INDEC. Para los haberes de julio se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, el mismo porcentaje que recibirán jubilados y pensionados.

Con el nuevo ajuste, el valor general de la AUH llegará a $148.048. Sin embargo, los titulares no cobran la totalidad de ese monto todos los meses, ya que ANSES retiene un porcentaje que se abona más adelante tras la presentación de la Libreta AUH. A continuación, los detalles.

Cómo quedan la AUH, el SUAF y las demás asignaciones en julio





Con el aumento de julio, la AUH pasará a ser de $148.048 por hijo. Sin embargo, ANSES retiene el 20% del beneficio hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago mensual efectivo será de $118.439.

Para quienes cobran la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto bruto ascenderá a $482.062. Tras la retención correspondiente, el importe que se acreditará cada mes será de $385.649,60.

Las asignaciones que paga la ANSES tendrán un aumento del 2,15% en julio 2026 (Imagen ilustrativa).

Hay una excepción importante: las familias con hijos de hasta 5 años cuyos controles de salud sean validados automáticamente por el Ministerio de Salud pueden quedar exentas de la retención. En esos casos, ANSES liquida el 100% de la prestación.

Por su parte, las asignaciones familiares del SUAF continúan dependiendo de los ingresos del grupo familiar. A medida que aumenta el nivel de ingresos declarado, el monto de la prestación disminuye.

Desde julio, la asignación por hijo alcanza los $74.033 para el primer tramo de ingresos. En tanto, la asignación por hijo con discapacidad llega a $241.041 dentro de esa misma categoría.

Prestación Alimentar: quiénes la cobran y cuáles son los montos en julio

Además de la AUH, muchas familias reciben la Prestación Alimentar, un beneficio destinado a cubrir parte de los gastos de la canasta básica. A diferencia de las asignaciones, no tendrá aumento en julio. Su acreditación es automática y no requiere realizar ningún trámite.

Pueden acceder los titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años, las personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo, las familias con hijos con discapacidad que perciben la AUH y las madres de siete hijos o más que reciben una pensión no contributiva.

Los montos para julio de 2026 son los siguientes:

Familias con un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Complemento Leche: cuánto se cobra en julio

El Complemento Leche forma parte del Plan de los Mil Días y busca garantizar una alimentación adecuada durante el embarazo y los primeros años de vida.

Está dirigido a titulares de la Asignación por Embarazo y a quienes cobran la AUH por hijos de hasta 3 años. Al igual que la Prestación Alimentar, se deposita de manera automática junto con la prestación principal.

En julio de 2026, el monto asciende a $55.841 por cada niño alcanzado por el programa.

¿Cuánto puede cobrar una familia en total?

El ingreso final depende de la cantidad de hijos y de los beneficios que le correspondan. Por ejemplo, una familia con tres hijos que cobra AUH, recibe la Prestación Alimentar y tiene un hijo menor de 3 años alcanzado por el Complemento Leche podría percibir hasta $560.583 por mes.

El cálculo surge de sumar tres AUH netas ($355.317), la Prestación Alimentar para tres hijos ($149.425) y un Complemento Leche ($55.841).

Si en ese mismo hogar hubiera dos hijos menores de 3 años con derecho al Complemento Leche, el ingreso total podría alcanzar los $616.424 mensuales.