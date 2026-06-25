El Gobierno oficializó el pago del bono de 70 mil para los jubilados y pensionados en julio

El Gobierno confirmó este jueves el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo en julio, una medida que continuará vigente durante y que busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

La decisión, que fue oficializada mediante el Decreto 532/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, alcanza a los titulares de prestaciones contributivas administradas por la ANSES, así como también a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales.

Según establece la normativa, el bono mantendrá el mismo monto de $70.000 que viene otorgándose en los últimos meses. Los beneficiarios cuyos ingresos previsionales sean iguales o inferiores al haber mínimo recibirán el complemento completo, mientras que quienes superen ese piso cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar el límite fijado por el Gobierno.

Con la actualización del 2,15% correspondiente a la fórmula de movilidad, la jubilación mínima ascenderá en julio a $411.989,33. De esta manera, quienes perciban el bono extraordinario alcanzarán un ingreso total de $481.989,33 durante el próximo mes.

Por su parte, los titulares de la PUAM pasarán a cobrar $329.591,46 y recibirán un total de $399.591,46 con el complemento adicional. En tanto, las pensiones no contributivas tendrán un haber de $288.392,52, que se elevará a $358.392,52 para quienes accedan al bono.

La medida también ratifica que el beneficio tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable para otros conceptos.

Por último, el Gobierno busca sostener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados mientras continúa aplicando el esquema de actualización mensual de las prestaciones previsionales administradas por ANSES.