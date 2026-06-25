El Gobierno de Javier Milei confirmó que el 8 de julio es la fecha clave para los jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano del Gobierno de Javier Milei, confirmó el calendario de pagos de julio para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Vale aclarar que los beneficiarios recibirán sus haberes con un incremento del 2,1%, correspondiente a la actualización mensual determinada por la inflación, informada por el INDEC.

Actualmente, durante junio, la jubilación mínima se ubicó en $403.317,99. A ese monto se sumaron el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, lo que permitió que los ingresos alcanzaran los $674.976,98 durante este mes.

Cuánto cobrarán los jubilados en julio

Con la actualización ya confirmada, la jubilación mínima pasará a ser de $411.787,67. En tanto, luego de que el Gobierno nacional confirmara este jueves la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los jubilados que perciben la mínima cobrarán un total de $481.787,67 durante julio.

Además, los principales haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $411.787,67.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.430,13.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $288.251,36.





Mientras tanto, continúa la expectativa entre jubilados y pensionados por la confirmación oficial del bono extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos.

Calendario de pago para jubilados que cobran la mínima

El Gobierno de Javier Milei, a través de la ANSES, informó que la fecha clave para los jubilados es el 8 de julio, cuando comience el calendario de pagos. El mismo se extenderá hasta el 22 de julio, según la terminación del DNI.DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.Jueves 9 de julio: sin actividad bancaria.