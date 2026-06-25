ANSES confirmó que estos grupos dejan de recibir las Becas Progresar: ¿Cómo saber si corresponde el beneficio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las Becas Progresar continúan durante junio de 2026 como una de las principales herramientas de asistencia económica para estudiantes de todo el país.

Sin embargo, ANSES también aclaró que no todos los beneficiarios conservarán el derecho a percibir el incentivo mensual de $35.000. Esto se debe a que el programa establece una serie de requisitos académicos, sociales y económicos que deben cumplirse de manera sostenida.

En ese marco, ANSES recordó que los estudiantes pueden verificar el estado de su prestación de manera simple, gratuita y online.

Quiénes dejan de percibir las Becas Progresar en junio

Uno de los principales motivos por los cuales un beneficiario puede dejar de cobrar las Becas Progresar está vinculado a los ingresos del grupo familiar. Para acceder al programa, los ingresos totales del estudiante y su entorno no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

La única excepción a esta regla corresponde a quienes perciben pensiones no contributivas por invalidez, ya que estos ingresos no se tienen en cuenta dentro del cálculo del límite establecido.

Además, cada línea del programa contempla condiciones específicas que deben mantenerse durante toda la cursada. Esto incluye la regularidad académica, la inscripción en instituciones habilitadas y el cumplimiento de los requisitos propios de cada modalidad.

Actualmente, la única línea que mantiene abiertas sus inscripciones es Progresar Formación Profesional, cuyo plazo se extiende hasta el 27 de noviembre. Esta opción está orientada a quienes buscan capacitarse en oficios o mejorar sus competencias laborales.

Los requisitos principales para acceder a esta línea son:

Edad: entre 18 y 24 años. El límite se amplía hasta 35 años para personas con hijos menores a cargo en hogares monoparentales, y hasta 40 años para quienes no cuentan con trabajo formal registrado.

Ingresos: el grupo familiar no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Curso: estar cursando o por iniciar una formación avalada por el INET, el CoNETyP o dictada en instituciones de gestión estatal.

Nacionalidad: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y DNI.





ANSES aclara que el principal requisito para no perder el beneficio es que los ingresos del estudiante y su entorno no deben superar el equivalente a tres SMVM.

Cómo saber si cobro las Becas Progresar en junio

Para conocer si corresponde el cobro de las Becas Progresar, los estudiantes deben ingresar a la plataforma Mi ANSES, donde podrán consultar el estado de su beneficio y las fechas de acreditación.

El procedimiento es el siguiente: