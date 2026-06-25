Bono para jubilados: el Gobierno confirmó quiénes no lo cobran en julio

El Gobierno nacional y la ANSES definieron de forma oficial el límite de ingresos para acceder al bono para jubilados en julio 2026. A través de una publicación en el Boletín Oficial, las autoridades ratificaron la continuidad de la asistencia económica de $70.000, pero establecieron un techo restrictivo que excluye de manera directa a un grupo específico de la clase pasiva.

La medida se complementa con la suba del haber mínimo, que pasará de $403.317,99 a $411.787,67. Este incremento modifica el tablero previsional e impacta en las liquidaciones generales de la Administración Nacional de la Seguridad Social, definiendo con exactitud quiénes se quedan sin el beneficio estatal en el próximo período de pagos.

Quiénes no cobran el extra de Anses en julio

El Gobierno determinó que los jubilados que tengan ingresos superiores al tope de $481.787 no recibirán ningún bono en julio. Esta cifra límite surge de combinar la nueva jubilación mínima con el adicional completo de 70.000 pesos, funcionando como una barrera excluyente.

Quienes superen ese monto con sus haberes mensuales ordinarios quedarán totalmente al margen del subsidio. La intención del Ejecutivo es focalizar los recursos disponibles en los sectores con menores ingresos del esquema previsional, dejando afuera del reparto a los beneficiarios de las escalas intermedias y más altas.

Por otro lado, para aquellos titulares que superen la mínima de $411.787,67 pero no alcancen el techo de $481.787, el refuerzo no se eliminará por completo sino que se pagará de forma proporcional. El extra será variable y decreciente hasta alcanzar el tope fijado por el organismo previsional, lo que significa que el monto final dependerá de la distancia matemática hacia ese techo.

El esquema de topes restringe el acceso al beneficio para las escalas intermedias y más altas de la clase pasiva.

Los beneficiarios que sí reciben el subsidio completo

Los que percibirán el bono para jubilados en julio de manera íntegra abarca a quienes cobren el equivalente a una jubilación mínima. Asimismo, la medida alcanza a los titulares de la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más.

El resto de las escalas previsionales con haberes superiores a la mínima se encuentran actualmente percibiendo los últimos pagos correspondientes al calendario de junio de 2026. A partir del próximo mes, los beneficiarios de todo el sistema previsional deberán ajustarse al nuevo esquema de topes que rige para el cobro o la exclusión del subsidio complementario.

Fechas de cobro confirmadas para todos los jubilados

El cronograma oficial de la Anses ya quedó establecido para la liquidación conjunta de haberes y extras. Las fechas de pago se activarán durante la segunda semana de julio de 2026 y se ordenarán según la finalización del documento de identidad de cada titular.

Jubilados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio



