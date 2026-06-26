Jubilados: cambia el tope para cobrar el bono desde el 8 de julio
El Gobierno oficializó el incremento del 2,1% por movilidad y reajustó el "techo" salarial que define el acceso al refuerzo económico. Los montos finales y el cronograma completo de julio.
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) experimentarán una nueva reconfiguración en sus montos a partir de las liquidaciones de julio de 2026.
Con la aplicación del nuevo índice de movilidad, el organismo previsional estableció un tope mínimo y uno máximo para determinar qué beneficiarios pueden percibir el bono de refuerzo.
El cambio principal radica en la actualización del esquema de límites. Debido al incremento del 2,1% fijado por la fórmula de inflación, los haberes se elevan, lo que obliga a desplazar el rango para evitar que los grupos intermedios queden descompensados.
El beneficio adicional de hasta $70.000 impactará de manera directa en los montos de los titulares, incluyendo a las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), bajo un nuevo "techo" de percepción fijado en $481.787,67 (monto que resulta de unificar la nueva jubilación básica de $411.787,67 y el plus completo).
Escala de liquidación: así se distribuye el bono variable para jubilados
El pago del adicional se ejecutará de forma escalonada según los ingresos mensuales de cada titular:
Haberes mínimos: los beneficiarios que perciban el nuevo piso previsional de $411.787,67 tendrán acreditado el refuerzo total de $70.000.
Haberes intermedios: aquellos que cuenten con un ingreso básico superior a la mínima, pero por debajo del "techo" unificado, cobrarán una suma proporcional. El extra será el equivalente exacto a lo que les falte para alcanzar los $481.787,67. Por ejemplo, si un jubilado tiene un básico de $440.000, recibirá un adicional de $41.787,67.
Límite de exclusión: quienes superen los $481.787,67 únicamente con su haber mensual no recibirán ninguna bonificación complementaria durante este período.
Monto total: ¿Cuánto percibe un jubilado de la mínima en julio?
Tras el cobro del medio aguinaldo en el período previo, las cuentas bancarias volverán a la estructura habitualizada de haberes y complementos directos, ajustados por el último porcentaje de inflación.
De este modo, un titular de mínima recibirá su haber reajustado de $411.787,67 junto al bono completo de $70.000, totalizando un ingreso de $481.787,67 al momento de su fecha de cobro.
Cronograma de pagos de la ANSES: calendario confirmado para julio
Los depósitos de haberes y del refuerzo se realizarán de manera conjunta y automatizada en la cuenta de la seguridad social de cada beneficiario.
Las fechas de pago para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se encuentran distribuidas según la terminación del DNI, contemplando los días sin actividad bancaria del mes:
DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.
Jueves 9 de julio: feriado por el Día de la Independencia.
Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
DNI finalizados en 1: lunes 13 de julio.
DNI finalizados en 2: martes 14 de julio.
DNI finalizados en 3: miércoles 15 de julio.
DNI finalizados en 4: jueves 16 de julio.
DNI finalizados en 5: viernes 17 de julio.
DNI finalizados en 6: lunes 20 de julio.
DNI finalizados en 7: martes 21 de julio.
DNI finalizados en 8: miércoles 22 de julio.
DNI finalizados en 9: jueves 23 de julio.