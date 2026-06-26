Jubilados: cambia el tope para cobrar el bono desde el 8 de julio

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) experimentarán una nueva reconfiguración en sus montos a partir de las liquidaciones de julio de 2026.

Con la aplicación del nuevo índice de movilidad, el organismo previsional estableció un tope mínimo y uno máximo para determinar qué beneficiarios pueden percibir el bono de refuerzo.

El cambio principal radica en la actualización del esquema de límites. Debido al incremento del 2,1% fijado por la fórmula de inflación, los haberes se elevan, lo que obliga a desplazar el rango para evitar que los grupos intermedios queden descompensados.

El beneficio adicional de hasta $70.000 impactará de manera directa en los montos de los titulares, incluyendo a las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), bajo un nuevo "techo" de percepción fijado en $481.787,67 (monto que resulta de unificar la nueva jubilación básica de $411.787,67 y el plus completo).

Escala de liquidación: así se distribuye el bono variable para jubilados





El pago del adicional se ejecutará de forma escalonada según los ingresos mensuales de cada titular:

Haberes mínimos : los beneficiarios que perciban el nuevo piso previsional de $411.787,67 tendrán acreditado el refuerzo total de $70.000 .

Haberes intermedios : aquellos que cuenten con un ingreso básico superior a la mínima, pero por debajo del "techo" unificado, cobrarán una suma proporcional. El extra será el equivalente exacto a lo que les falte para alcanzar los $481.787,67 . Por ejemplo, si un jubilado tiene un básico de $440.000 , recibirá un adicional de $41.787,67 .

Límite de exclusión: quienes superen los $481.787,67 únicamente con su haber mensual no recibirán ninguna bonificación complementaria durante este período.

Cambia el bono para jubilados desde el 8 de julio.

Monto total: ¿Cuánto percibe un jubilado de la mínima en julio?





Tras el cobro del medio aguinaldo en el período previo, las cuentas bancarias volverán a la estructura habitualizada de haberes y complementos directos, ajustados por el último porcentaje de inflación.

De este modo, un titular de mínima recibirá su haber reajustado de $411.787,67 junto al bono completo de $70.000, totalizando un ingreso de $481.787,67 al momento de su fecha de cobro.

Cronograma de pagos de la ANSES: calendario confirmado para julio





Los depósitos de haberes y del refuerzo se realizarán de manera conjunta y automatizada en la cuenta de la seguridad social de cada beneficiario.

Las fechas de pago para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se encuentran distribuidas según la terminación del DNI, contemplando los días sin actividad bancaria del mes:

DNI finalizados en 0 : miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio : feriado por el Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.