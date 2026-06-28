Ayuda Escolar Anual: ¿Cuál es la fecha límite para solicitar los $85.000?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a los beneficiarios de las asignaciones sociales que existe una fecha límite para solicitar la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico que actualmente alcanza los $85.000.

Se trata de un beneficio que se abona una vez por año y que tiene como objetivo acompañar a las familias en los gastos vinculados con la educación. El monto está destinado a cubrir la compra de útiles escolares, indumentaria, materiales y otros elementos necesarios para el ciclo lectivo.

Cómo se solicita la Ayuda Escolar Anual y hasta cuándo se puede tramitar

ANSES informó que los beneficiarios tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para generar, completar y presentar el Certificado Escolar correspondiente al ciclo lectivo vigente.

El trámite debe realizarse todos los años, incluso en aquellos casos en los que la familia haya recibido el pago de forma automática durante el mes de marzo. La acreditación de la escolaridad es un requisito obligatorio para mantener el beneficio.

Los pasos de la inscripción son:

Para iniciar el proceso, es necesario ingresar a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, el titular debe dirigirse al apartado "Hijos" y seleccionar la opción "Presentar un Certificado Escolar". Desde allí, se puede generar el formulario correspondiente para cada hijo. Luego, el documento debe ser impreso y llevado al establecimiento educativo para que sea completado y firmado por las autoridades escolares. Una vez validado, se debe tomar una fotografía clara del certificado y cargarla nuevamente en la plataforma digital de ANSES. Este paso es fundamental para que el organismo pueda verificar la información y dar curso al trámite.

Desde ANSES remarcaron que, en caso de no presentar la documentación dentro del plazo establecido, el organismo puede suspender futuras liquidaciones vinculadas con la Ayuda Escolar Anual.

Asimismo, quienes no hayan cobrado el beneficio automáticamente en marzo y completen el trámite con posterioridad recibirán el pago dentro de los 60 días posteriores a la validación de la documentación.

La Ayuda Escolar se paga una vez al año y se puede tramitar online a través de Mi ANSES.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar de ANSES?

La prestación está dirigida a familias que perciben asignaciones administradas por ANSES y tienen hijos en edad escolar. En concreto, pueden acceder:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo.

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Para los hijos sin discapacidad, el beneficio corresponde cuando tienen entre 45 días y 17 años inclusive y asisten a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial, ya sea en nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad. Además, el beneficio contempla no solo la asistencia a escuelas especiales o instituciones educativas formales, sino también situaciones en las que los beneficiarios reciben rehabilitación, concurren a talleres protegidos, realizan formación laboral o cuentan con apoyo de maestros particulares matriculados.