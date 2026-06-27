ANSES confirmó un extra de más de $55.000: ¿Quiénes lo podrán cobrar a partir de julio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 continuará un beneficio clave destinado a acompañar a las familias que perciben asignaciones sociales. Se trata de un refuerzo económico que supera los $55.000 y que se acredita de manera automática junto con la prestación principal.

Este adicional forma de una asistencia alimentaria orientada a garantizar el acceso a productos esenciales, especialmente en los primeros años de vida. ANSES informó que el beneficio tendrá un incremento a partir del séptimo mes del año.

De qué se trata este refuerzo y quiénes podrán cobrarlo en julio

El refuerzo en cuestión corresponde al Complemento Leche, una prestación incluida dentro del Plan 1000 Días de ANSES. Este programa tiene como objetivo brindar apoyo económico a mujeres embarazadas y a familias con niños pequeños, con el fin de asegurar una adecuada alimentación durante etapas clave del desarrollo.

El monto está destinado específicamente a la compra de leche y otros alimentos esenciales para el crecimiento de los niños y para la salud de las personas gestantes.

Los grupos que pueden acceder a este beneficio son:

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por cada hijo de hasta 3 años





El Complemento Leche de ANSES se destina a la compra de leche y alimentos necesarios para la nutrición de embarazadas y niños menores de tres años.

Cuánto y cuándo se cobra

El Complemento Leche se deposita junto con la asignación principal en la misma cuenta del beneficiario. No requiere inscripción adicional, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por el organismo.

Con el aumento previsto para julio, que será del 2,1%, el monto del refuerzo ascenderá a $55.841. Este valor se actualizará automáticamente y será percibido por todas las personas que integren el padrón correspondiente.

Cuánto cobran las asignaciones sociales en julio con el nuevo aumento

Además del refuerzo alimentario, ANSES informó los nuevos valores de las principales asignaciones sociales tras la actualización de julio. Los montos quedan establecidos de la siguiente manera: