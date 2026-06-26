Cambian los topes de ingresos de la SUAF de ANSES: ¿Cuáles son los valores de julio 2026?

En julio 2026 se actualizarán los topes de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Las familias que superen los nuevos límites establecidos podrían quedar excluidos del cobro de este beneficio.

Los nuevos límites fueron calculados a partir de la inflación de mayo de 2026 informada por el INDEC. Además, el incremento del 2,15% se aplicará a los valores de las asignaciones familiares, por lo que también subirán los montos que reciben los beneficiarios del SUAF.

Los incrementos que reciben los beneficiarios del SUAF están previstos en la Ley 27.160, que regula tanto los valores de las asignaciones familiares como los topes de ingresos necesarios para acceder al beneficio.

A su vez, el Decreto 274/2024 estableció un nuevo mecanismo de actualización, por el cual los montos y límites se ajustan de acuerdo con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos, tal y como ocurre con jubilaciones y pensiones.

¿Cuáles son los nuevos topes de ingresos para SUAF?

A partir de julio, ANSES actualizará los límites de ingresos que se toman en cuenta para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares. Superar cualquiera de estos valores puede provocar la pérdida automática del beneficio, independientemente de la cantidad de hijos que tenga la familia.

Los nuevos topes quedarán establecidos de la siguiente manera:

Ingreso máximo por integrante del grupo familiar: $3.034.844.

Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688.

Incremento aplicado: 2,15%.

Vigencia: desde julio de 2026.

Es importante tener en cuenta que basta con exceder uno de estos límites para quedar fuera del sistema de asignaciones familiares.

Sin embargo, la normativa contempla una excepción para los hogares con hijos con discapacidad. En los casos en que el menor cuente con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, no se aplican topes de ingresos para acceder a la Asignación por Hijo con Discapacidad. Lo mismo ocurre con el cobro de la Ayuda Escolar Anual.

Cuánto paga ANSES por hijo según la escala del SUAF

El valor de la Asignación Familiar por Hijo cambia de acuerdo con los ingresos del grupo familiar. A menor nivel de ingresos, mayor es el monto que abona ANSES.

Desde julio 2026, las escalas quedan de la siguiente manera:

Primer rango de ingresos: $74.033 por hijo.

Segundo rango de ingresos: $49.940 por hijo.

Tercer rango de ingresos: $30.206 por hijo.

Cuarto rango de ingresos: $15.586 por hijo.

La diferencia entre la escala más alta y la más baja supera los $58.000 por hijo, por lo que cualquier modificación en los ingresos familiares puede impactar directamente en el monto a cobrar.

Con el aumento del 2,15% de ANSES previsto para julio 2026, se actualizan los topes de ingreso a la SUAF (Imagen ilustrativa).

Asignación por Hijo con Discapacidad

ANSES también actualizó los valores de la Asignación por Hijo con Discapacidad, que tiene montos superiores a la prestación común.

Los importes vigentes desde julio son:

Primer rango de ingresos: $241.041.

Segundo rango de ingresos: $170.522.

Tercer rango de ingresos: $107.621.

Para acceder a este beneficio, la discapacidad debe estar registrada ante ANSES y contar con la documentación exigida por el organismo.

¿Quiénes pueden cobrar el SUAF?

El SUAF está dirigido a distintos sectores que forman parte del mercado laboral formal y del sistema previsional argentino. Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

El monto que recibe cada beneficiario varía según los ingresos del grupo familiar. En general, cuanto menor es el nivel de ingresos declarado, mayor suele ser el valor de la asignación que abona ANSES.

Calendario SUAF de julio 2026: fechas de cobro según la terminación del DNI

ANSES organiza el pago de las asignaciones familiares de acuerdo con el último número del DNI del titular. El cronograma de julio quedó establecido de la siguiente manera: