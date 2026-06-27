Cuándo cobran los jubilados: fechas de pago en julio 2026

Los jubilados y pensionados ya pueden acceder al calendario de pagos completo de julio de 2026. Tras la liquidación del medio aguinaldo en el período anterior, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma su esquema habitual de depósitos mensuales.

Los haberes llegan acompañados de una nueva actualización del 2,1%. El porcentaje se calcula en base al índice de inflación de hace dos meses, en este caso, el de mayo.

La jubilación mínima se ubicará en $411.787,67. A este valor se le suma la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, lo que permite que ningún titular perciba menos de $481.787,67. Quienes superen el básico pero no alcancen el tope, cobrarán un adicional variable hasta completar esa cifra.

Calendario de pagos de la ANSES: ¿Cuándo se cobra en julio?





Los depósitos se acreditarán de manera automática en las cuentas bancarias de los titulares. Las fechas se distribuyen según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI), dividiéndose entre quienes no superan el haber mínimo y quienes registran ingresos mayores.

Fechas de pago de julio 2026 para los jubilados.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

El cronograma contempla la interrupción de la actividad bancaria establecida para el mes:

DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio: feriado por el Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

DNI finalizados en 1: lunes 13 de julio.

DNI finalizados en 2: martes 14 de julio.

DNI finalizados en 3: miércoles 15 de julio.

DNI finalizados en 4: jueves 16 de julio.

DNI finalizados en 5: viernes 17 de julio.

DNI finalizados en 6: lunes 20 de julio.

DNI finalizados en 7: martes 21 de julio.

DNI finalizados en 8: miércoles 22 de julio.

DNI finalizados en 9: jueves 23 de julio.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Para aquellos beneficiarios que perciben haberes mensuales superiores a la mínima, la ANSES habilitará los pagos de forma consecutiva durante el tramo final del mes: