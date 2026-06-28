Quiénes son los beneficiarios de ANSES que cobrarán casi $450.000 en julio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos que percibirán sus beneficiarios durante julio de 2026 y, entre ellos, habrá un grupo que podrá alcanzar ingresos cercanos a los $450.000 gracias a la acreditación conjunta de dos prestaciones que se depositan en la misma cuenta.

Si bien la mayoría de los titulares recibirá los haberes actualizados de acuerdo con el calendario de pagos, un sector en particular accederá a un ingreso superior por la combinación de beneficios que paga el organismo.

Quiénes accederán al pago de casi $450.000 de ANSES en julio de 2026

Quiénes accederán al pago de casi $450.000 de ANSES en julio de 2026

El monto cercano a los $450.000 corresponde a un grupo de titulares que percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad y que, además, reúne las condiciones para recibir la Tarjeta Alimentar. En julio de 2026, la prestación por hijo con discapacidad alcanza los $377.530,06, mientras que el beneficio alimentario suma $72.250.

Al combinar ambos conceptos, el ingreso total asciende a $449.780,06 durante este mes. El dinero se deposita de manera automática en la cuenta donde el beneficiario ya percibe sus prestaciones, por lo que quienes cumplen con los requisitos no deben realizar ningún trámite adicional para acceder al cobro.

Es importante aclarar que este monto no surge del pago de un bono extraordinario ni de un beneficio excepcional. El incremento responde únicamente a la acreditación conjunta de dos prestaciones que forman parte del esquema de asistencia social administrado por la ANSES.

A su vez, los valores de la AUH fueron actualizados de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, los haberes continúan ajustándose de forma periódica en función de la inflación.

Desde el organismo también recordaron que los titulares de la Asignación Universal por Hijo no perciben aguinaldo, ya que esta prestación no tiene carácter salarial ni previsional. El Sueldo Anual Complementario está destinado únicamente a trabajadores registrados, jubilados y pensionados que cumplen con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

En el caso de la AUH tradicional, el monto no se acredita en su totalidad todos los meses. La ANSES retiene el 20% del haber, equivalente a $29.609, que se acumula para ser cobrado al finalizar el año una vez presentada la Libreta de Asignación Universal. Con el aumento del 2,1% aplicado en julio, la prestación tiene un valor bruto de $148.045,38, aunque el importe neto que efectivamente reciben los titulares es de $118.436 por cada hijo menor de 18 años.