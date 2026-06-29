Por los feriados, se atrasa el pago a jubilados de ANSES en julio 2026: ¿Cómo queda el calendario?

Julio 2026 se perfila como otro mes especial para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que recibirán un nuevo aumento. Sin embargo, los feriados de la primera quincena modificarán el calendario de pagos.

El incremento será del 2,15% y se calcula en base al último dato de inflación difundido por el INDEC, correspondiente a mayo. Además, ya quedó oficializado el bono de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos.

Cabe recordar que el monto a cobrar será inferior al de junio. La diferencia se explica porque el mes pasado se abonó el aguinaldo y, al no corresponder en julio, los haberes volverán a incluir únicamente el ajuste por IPC y, según el caso, el refuerzo.

A esto se suma que los primeros días de julio tendrán un feriado y un "puente turístico", por el Día de la Independencia y el día no laborable dispuesto por el Gobierno. Como consecuencia, algunos jubilados cobrarán más tarde de lo habitual.

Se atrasa el calendario de pagos de julio a jubilados: así quedan las fechas de cobro

Luego de la primera jornada de pagos, prevista para el miércoles 8 de julio para los titulares con DNI terminado en 0, habrá cuatro días consecutivos sin actividad en la ANSES ni en los bancos. Por ese motivo, el cronograma se reanudará recién el lunes 13 de julio.

Puntos a que tener en cuenta:

El feriado del 9 de julio no adelanta las fechas de cobro.

El viernes 10 de julio tampoco habrá acreditaciones para jubilados que cobran la mínima, titulares de la AUH y beneficiarios del SUAF.

El calendario de pagos se reanudará el lunes 13 de julio.

La fecha de cobro de cada beneficiario depende de la terminación del DNI.

Calendario para jubilados que cobran la mínima

Los haberes se acreditarán automáticamente según la terminación del DNI. Así quedó el cronograma:

DNI terminados en 0: 8 de julio.

Fin de semana largo: del 9 al 12 de julio.

DNI terminados en 1: 13 de julio.

DNI terminados en 2: 14 de julio.

DNI terminados en 3: 15 de julio.

DNI terminados en 4: 16 de julio.

DNI terminados en 5: 17 de julio.

DNI terminados en 6: 20 de julio.

DNI terminados en 7: 21 de julio.

DNI terminados en 8: 22 de julio.

DNI terminados en 9: 23 de julio.

Calendario para jubilados que superan la mínima

En este grupo no habrá interrupciones por feriados, por lo que el cronograma se desarrollará con normalidad:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en julio 2026

El monto que recibirá cada jubilado dependerá del haber que perciba. Así queda el esquema de pagos para julio:

Jubilados que cobran la mínima: con el aumento del 2,15%, el haber básico asciende a $411.787,67. A ese monto se le suma el bono de $70.000, por lo que cobrarán un total de $481.787,67.

Jubilados y pensionados de la ANSES tendrán un aumento del 2,15% en julio 2026.

Jubilados con haberes superiores a la mínima: quienes perciban más de $411.787,67, pero menos de $481.787,67, recibirán un bono proporcional para completar ese último monto. Por ejemplo, un jubilado que cobre $440.000 obtendrá un refuerzo de $41.787,67.

Jubilados que superan los $481.787,67: en estos casos no corresponde el bono extraordinario. Solo cobrarán el haber mensual con el aumento del 2,15% aplicado en julio.

Cuánto cobran las pensiones de ANSES

Con el aumento del 2,15% y el bono extraordinario de $70.000, las pensiones de ANSES quedarán de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber: $329.591,46

Bono: $70.000

Total a cobrar: $399.591,46

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez

Haber: $288.392,52

Bono: $70.000

Total a cobrar: $358.392,52

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más