Confirmado: ¿Habrá fin de semana largo por el feriado del 9 de julio?

La cercanía con el comienzo del mes de julio genera que millones de argentinos miren de reojo el calendario de feriados para tener más detalles de cuándo será el próximo fin de semana largo a nivel nacional.

Tras un finde largo de tres días por el traslado de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, desde el Gobierno Nacional confirmaron cuánto falta para el próximo descanso extendido.

El mes de julio asegura un feriado en todo el territorio debido a la celebración del Día de la Independencia en Argentina, que está prevista para el jueves 9 de julio y dará inicio a un fin de semana largo de cuatro días.

Al feriado del jueves 9 de julio se incorporará una jornada no laborable para el viernes 10, con el objetivo de favorecer al turismo. Sin embargo, esta jornada especial no abarca a toda la población.

Las diferencias entre un feriado y un día no laborable

Una de las diferencias consiste en que los feriados están establecidos en el calendario oficial según fechas específicas, mientras que los días no laborables se informan con anterioridad pero pueden variar comparándose con años anteriores.

El próximo feriado tendrá un día no laborable pegado para establecer un finde largo de cuatro días.

Durante un feriado las personas pueden estar exentas de presentarse en sus puestos de trabajo, pero en el caso de que deban trabajar corresponde por ley el pago de un adicional en las horas. Por su parte, en los días no laborables son los empleadores los que definen si se trabaja o no y no están obligados a abonar doble las horas que se trabajen.

Cuáles son los feriados que restan en 2026

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: feriado con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable desde el 20/11).

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.



