Feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan en el calendario y cuándo serán

Junio tuvo dos feriados importantes en el calendario nacional, pero uno de ellos cayó sábado y su impacto fue limitado para gran parte de los trabajadores. Tras esas fechas, muchos ahora se preguntan cuántos fines de semana largos quedan en el año y cuánto falta para disfrutarlos.

El próximo descanso extendido llegará en julio con la celebración del Día de la Independencia, que cae jueves. Estará acompañado por un día no laborable con fines turísticos el viernes, lo que permitirá que muchos disfruten de cuatro jornadas consecutivas sin actividad laboral.

Se tratará del primer fin de semana extralargo desde abril, cuando la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas coincidió con Semana Santa.

En aquella ocasión, la combinación de feriados generó también cuatro días seguidos de descanso que muchos aprovecharon para viajar, visitar familiares o realizar actividades postergadas.

Los fines de semana largos que todavía quedan en 2026

Aunque ya pasó la mitad del año, el calendario todavía ofrece varias oportunidades para disfrutar de descansos extendidos. Entre feriados nacionales y días no laborables con fines turísticos, quedan seis fines de semana largos por delante.

Julio (4 días): del jueves 9 al domingo 12 de julio. El descanso se forma por el Día de la Independencia y el día no laborable turístico dispuesto para el viernes 10.

y el día no laborable turístico dispuesto para el viernes 10. Agosto (3 días): del sábado 15 al lunes 17 de agosto. Corresponde al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

. Octubre (3 días): del sábado 10 al lunes 12 de octubre. El fin de semana largo coincide con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

. Noviembre (3 días): del sábado 21 al lunes 23 de noviembre. Se origina por el traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional .

. Diciembre (4 días): del sábado 5 al martes 8 de diciembre. La combinación del día no laborable turístico del lunes 7 con el feriado de la Inmaculada Concepción de María permite disfrutar de cuatro jornadas consecutivas de descanso.

permite disfrutar de cuatro jornadas consecutivas de descanso. Diciembre (3 días): del viernes 25 al domingo 27 de diciembre. El último fin de semana largo del año llegará con la celebración de Navidad.

Estos también serán los últimos feriados del año, ya que no quedan otras fechas nacionales que generen nuevos descansos durante la semana.

De esta manera, quienes estén pensando en una escapada o simplemente en aprovechar algunos días libres todavía tienen varias oportunidades para organizarse antes de que termine 2026.