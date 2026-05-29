Confirmado: ¿Qué pasará con el feriado del 20 de junio?

El mes de junio suele ser uno de los períodos más esperados del año por quienes planifican escapadas turísticas o buscan un descanso en medio de la rutina laboral.

Sin embargo, el esquema de este año presenta una particularidad: a pesar de contar con dos fechas patrias importantes en la misma semana, registrará un solo fin de semana largo, debido a la distribución de los días y la legislación vigente.

¿Qué pasa con el feriado del 20 de junio? ¿Se traslada?

Ante las dudas recurrentes sobre si la jornada de asueto se desplazaría hacia el lunes para estirar el descanso, el calendario oficial arrojó certezas basándose en la normativa. El próximo 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, caerá día sábado.

El motivo por el cual no se modificará el almanaque responde estrictamente a la Ley 27.399, la cual establece que el Día de la Bandera forma parte del grupo de los feriados inamovibles. Esto significa que la conmemoración debe respetarse obligatoriamente en la fecha exacta de su aniversario, independientemente del día de la semana en el que coincida.

Un dato clave para quienes deban cumplir con sus obligaciones laborales durante esa jornada sabatina es el aspecto económico. Según lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo, para este feriado nacional rigen las mismas condiciones que el descanso dominical, por lo que los empleados que presten servicios deberán percibir doble remuneración por el día trabajado.

Al tratarse de un feriado inamovible por ley, el día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano se conmemorará el mismo sábado 20 de junio.

El único receso de junio y la antesala de un fin de semana XXL

Con el esquema del 20 de junio completamente fijo, el único fin de semana extendido del mes se desarrollará entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio. Este beneficio se produce gracias al traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (cuya fecha original es el 17 de junio), el cual funciona bajo la categoría de trasladable con el fin de fomentar el turismo interno.

A pesar de que junio se presentará más acotado en términos de descanso, la compensación llegará inmediatamente el mes siguiente. El diseño del calendario nacional tiene previsto un fin de semana de cuatro días para julio:

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia ( Feriado inamovible ).

Viernes 10 de julio: definido por el Gobierno nacional como feriado con fines turísticos .

Sábado 11 y Domingo 12 de julio: descanso tradicional de fin de semana.

La diferenciación legal entre días inamovibles y trasladables busca equilibrar el respeto por las fechas históricas fundacionales de la nación con el incentivo a las economías regionales a través de puentes turísticos planificados.