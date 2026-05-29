Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 29 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
CALENDARIO NACIONAL

Confirmado: ¿Qué pasará con el feriado del 20 de junio?

El Día de la Bandera cae en una jornada de descanso habitual para muchos y el calendario oficial ya definió su estatus. Las claves de una semana particular y el anticipo de un próximo receso de cuatro días.

Dayra, Arellano
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El mes de junio suele ser uno de los períodos más esperados del año por quienes planifican escapadas turísticas o buscan un descanso en medio de la rutina laboral. 

Sin embargo, el esquema de este año presenta una particularidad: a pesar de contar con dos fechas patrias importantes en la misma semana, registrará un solo fin de semana largo, debido a la distribución de los días y la legislación vigente.

¿Qué pasa con el feriado del 20 de junio? ¿Se traslada?

Ante las dudas recurrentes sobre si la jornada de asueto se desplazaría hacia el lunes para estirar el descanso, el calendario oficial arrojó certezas basándose en la normativa. El próximo 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, caerá día sábado.

El motivo por el cual no se modificará el almanaque responde estrictamente a la Ley 27.399, la cual establece que el Día de la Bandera forma parte del grupo de los feriados inamovibles. Esto significa que la conmemoración debe respetarse obligatoriamente en la fecha exacta de su aniversario, independientemente del día de la semana en el que coincida.

Un dato clave para quienes deban cumplir con sus obligaciones laborales durante esa jornada sabatina es el aspecto económico. Según lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo, para este feriado nacional rigen las mismas condiciones que el descanso dominical, por lo que los empleados que presten servicios deberán percibir doble remuneración por el día trabajado.

Al tratarse de un feriado inamovible por ley, el día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano se conmemorará el mismo sábado 20 de junio.
Al tratarse de un feriado inamovible por ley, el día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano se conmemorará el mismo sábado 20 de junio.

El único receso de junio y la antesala de un fin de semana XXL

Con el esquema del 20 de junio completamente fijo, el único fin de semana extendido del mes se desarrollará entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio. Este beneficio se produce gracias al traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (cuya fecha original es el 17 de junio), el cual funciona bajo la categoría de trasladable con el fin de fomentar el turismo interno.

A pesar de que junio se presentará más acotado en términos de descanso, la compensación llegará inmediatamente el mes siguiente. El diseño del calendario nacional tiene previsto un fin de semana de cuatro días para julio:

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (Feriado inamovible).

  • Viernes 10 de julio: definido por el Gobierno nacional como feriado con fines turísticos.

  • Sábado 11 y Domingo 12 de julio: descanso tradicional de fin de semana.

La diferenciación legal entre días inamovibles y trasladables busca equilibrar el respeto por las fechas históricas fundacionales de la nación con el incentivo a las economías regionales a través de puentes turísticos planificados.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

3
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

Últimas noticias de Feriado Nacional